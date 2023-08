Peso Pluma mostró la retaguardia en un descuido durante concierto en Chicago

El cantante de regional mexicano del momento, Peso Pluma, causó innumerables comentarios graciosos y algunos subidos de tono en redes sociales, después de que se viralizaran unas imágenes donde la estrella de los corridos tumbados dejó a la vista su retaguardia desde un escenario en Chicago. @primalxfear so FREEEEEE #pesopluma #chicago #pesoplumaconcert #dobleptour ? original sound – B

Interpretando Ella Baila Sola y haciendo sus bailes que ya le conocemos y que son muy populares entre sus fans, entre brinco y brinco, se le subió más la camisa, se le bajó un tanto el pantalón y terminó mostrando parte de su colita.

Por supuesto, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. “Qué bello”, “No importa lo que haga o lo que pase, él es perfecto”, “Ahora sí me enamoré” y “Eres bello por todos lados jijijiji”, fue parte de los piropos que recibió el intérprete de Ella Baila Sola y Chanel junto a Becky G. Pero no solo en las fans del cantante dejaron su opinión.

Algunos más osados le hicieron bromas: “Lo que tiene Nicki”, “Peso Pluma en modo Bichota y reggaetón. Te amo BELLLOOOO!” Y, una minoría terminó señalándolo por el descuido: “Los artistas nuevos cada vez pero. Cardi B mostrando el tampón y este la cola. Fin de mundo”, “La juventud y su espontaneidad”.

Peso Pluma en los Latin American Music Awards 2023. Foto: by Mindy Small/Getty Images.

Karol G y Peso Pluma grabaron colaboración y ya hay videoclip

La Bichota está causando un gran revuelo por el videoclip de su Karol G Season Álbum. Además de aparecer superdelgada y más explosiva que nunca, este no sería el único éxito que piensa apuntarse en la cantante de género urbano antes de finalizar el año. La intérprete de Mañana Será Bonito, Tus Gafitas y el MAKINON y Peso Pluma unió poderes con el mexicano.

Durante la Semana de la Moda de París, específicamente en el desfile de Jacquemus, Karol G posó desde los jardines del palacio Versalles. Ahí compartió una melodía y su look. Nada llamó la atención, más allá de la noticia de que venía música nueva de la colombiana.

Sin embargo, lo que puso la atención en la publicación en Instagram fue que Peso Pluma también la republicó. Aunque no se les haya visto juntos, ni se les conoce públicamente que tengan alguna amistad estrecha. Además de la música, Becky G también pudo haberlos acercado. Recordemos que es amiga personal de Karol G, además de ser su homóloga.

Aparentemente el nuevo preview que subió Karol G a su Instagram será una colaboración con el cantante Peso Pluma. pic.twitter.com/OPqDTorPtB — LABICHOTA (@karolg_chart) June 27, 2023

Por lo pronto, habrá que esperar que el nuevo lanzamiento del remix de Ta Ok de Karol G. Además, como es costumbre ya, seguro conquistará los primeros lugares de las listas de reproducción musical en las plataformas digitales: Spotify, iTunes, Youtube y Pandora.

Por ahora habrá que esperar el siguiente lanzamiento, que muy probablemente sería con Peso Pluma. A la ex de Anuel AA y novia actual de Feid, se le vio en la ciudad de Los Ángeles grabando un videoclip.

Peso Pluma llega continúa con su Doble P Tour por los Estados Unidos

El mexicano continúa celebrando un año de éxitos añadiendo fechas por los Estados Unidos. Los Ángeles, El Paso, Denver, Hidalgo y Anaheim, fueron los últimos lugares que se agregaron a la agenda del Doble PP EE. UU. Tour.

Alpharetta, Indianápolis y Chula Vista tuvieron que cambiar las locaciones a unas más grandes. A continuación, la lista completa de ciudades donde veremos a Hassan Emilio Kabande Laija, como se llama la Doble PP. Pueden adquirir sus entradas en la página web de Live Nation.

FECHAS DE LA GIRA

JUL-09 ? Sacramento, CA ? Golden 1 Center

JUL-12 ? Austin, TX ? Germania Insurance Amphitheater AGOTADO

JUL-19 ? Inglewood, CA ? YouTube Theater+ *

JUL-20 ? Inglewood, CA ? YouTube Theater+ AGOTADO

JUL-21 ? Las Vegas, NV ? MGM Grand Garden Arena AGOTADO

JUL-22 ? Phoenix, AZ ? Arizona Financial Theatre + AGOTADO

JUL-28 ? Alpharetta, GA ? Ameris Bank Amphitheatre #

JUL-30 ? Tinley Park, IL ? Credit Union 1 Amphitheatre AGOTADO

AGO-03 ? El Paso, TX ? El Paso County Coliseum *

AGO-04 ? El Paso, TX ? El Paso County Coliseum AGOTADO

AGO-05 ? Denver, CO ? Bellco Theatre AGOTADO

AGO-06 ? Denver, CO ? Bellco Theatre *

AGO-11 ? Houston, TX ? Smart Financial Centre at Sugar Land + AGOTADO

AGO-12 ? Irving, TX ? The Pavilion at Toyota Music Factory + AGOTADO

AGO-13 ? Tulsa, OK ? BOK Center*

AGO-18 ? Sterling Heights, MI ? Michigan Lottery Amphitheatre at Freedom Hill*

AGO-19 ? Toronto, ON ? Budweiser Stage*

AGO-21 ? Laval, QC ? Place Bell*

AGO-24 ? Belmont Park, NY ? UBS Arena

AGO-25 ? Bristow, VA ? Jiffy Lube Live

AGO-26 ? Reading, PA ? Santander Arena

AGO-27 ? Boston, MA ? Leader Bank Pavilion AGOTADO

SEP-3 ? Rogers, AR ? Walmart AMP*

SEP-7 ? Laredo, TX ? Sames Auto Arena*

SEP-08 ? Hidalgo, TX ? Payne Arena AGOTADO

SEP-09 ? Hidalgo, TX ? Payne Arena*

SEP-14 ? Milwaukee, WI ? Fiserv Forum*

SEP-15 ? Rosemont, IL ? Rosemont Theatre AGOTADO

SEP-16 ? Indianapolis, IN ? Gainbridge Fieldhouse #

SEP-17 ? Pelham, AL ? Oak Mountain Amphitheatre

SEP-30 ? Chula Vista, CA ? North Island Credit Union Amphitheatre #

OCT-13 ? San Jose, CA ? SAP Center + AGOTADO

OCT-15 ? San Bernardino, CA ? Glen Helen Amphitheatre*

OCT-20 ? Anaheim, CA ? Honda Center + AGOTADO

OCT-21 ? Anaheim, CA ? Honda Center + *

Sigue leyendo:

Peso Pluma, Young Miko, Nicki Nicole y Sebastián Yatra, dirán presente en Billboard Latin Music Week

Se filtra video de Peso Pluma en acalorada discusión con un supuesto primo, Tito

Con vestido de hilos, Karol G anunció S91 en Instagram: “Esta va dedicada a los míos”

Premios Juventud 2023: Peso Pluma no fue, Camila se reunió y se tocó merengue

Premios Juventud 2023: Peso Pluma no fue, Camila se reunió y se tocó merengue