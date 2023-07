Se filtra video de Peso Pluma en acalorada discusión con un supuesto primo, Tito

El Instagram colapsó con un video de Peso Pluma discutiendo muy acaloradamente con un joven que supuestamente se llama Tito. El material audiovisual fue publicado por la influencer de entretenimiento Chamonic desde su cuenta. En la misma también dice que el caballero es aparentemente primo del cantante de regional mexicano. View this post on Instagram A post shared by Jacqueline Martinez (@chamonic3)

“Hace unos días el cantante Peso Pluma, se le subió la doble PP y tuvo un pleito muy fuerte, supuestamente con su primo Tito… Quien es el compositor de la mayoría de sus éxitos como, AMG, Bélico, Chanel entre otras …, así que para los que tal vez no sabían Peso Pluma no escribió estos éxitos, él solo les puso nombre. Cabe mencionar que su primo Tito también es cantante y canta bien! Esperemos confirme Peso Pluma si es o no el primo #andoconelpendiente”, dijo Chamonic (Jacqueline Martínez) en su cuenta de Instagram.

Por supuesto, el video donde se ve al cantante de corridos tumbados gritando y manoteando a otro joven que estaba cerca de él y que, aún no se ha comprobado que efectivamente sea su primo, ya es viral en redes sociales. Todo esto ocurre unos días antes del incidente en uno de los conciertos de la Doble PP. Peso Pluma en los Latin American Music Awards 2023. Foto: Mindy Small/Getty Images.

Foto: Getty Images

Altercado entre fan de Peso Pluma y seguridad durante concierto

Hassan Emilio Kabande Laija, como se llama realmente a Peso Pluma, estaba dando uno de los conciertos como parte de su Doble P Tour. El cantante estaba haciendo su performance cuando un fan entró por un costado del escenario sin que el artista se diera cuenta. Cuando el equipo de seguridad se percata, de inmediato, tiraron al piso al fanático y lo dejaron al borde del escenario. View this post on Instagram A post shared by La Red Caracol (@laredcaracol)

En los videos que se pudieron ver a través de las redes sociales, uno de los músicos del cantante casi se cae del escenario, por la forma en que los efectivos de seguridad reaccionaron ante el incidente. Aunque ciertamente es parte de su trabajo, otros fans de Peso Pluma no lo han dejado pasar por alto y han criticado a los efectivos de seguridad del músico. View this post on Instagram A post shared by Reggaetón House (@_reggaetonhouse)

Peso Pluma abraza a fanático tumbado por equipo de seguridad

Todos conocemos el carisma del intérprete de Ella Baila Sola y Chanel. Así que de inmediato, el propio cantante apartó al personal de seguridad, ayudó a levantar al fanático y le dio un caluroso y apretado abrazo. Al parecer esto era todo lo que quería el caballero. Peso Pluma asiste a los Premios de Música Latinoamericana 2023 en el MGM. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

Foto: Getty Images

A pesar de que Peso Pluma hace unos meses dejó claro que no quería dar entrevistas y que no le interesaban los chismes, sus buenas acciones han seguido haciéndose viral. Hace poco un fanático con necesidades especiales lo estuvo esperando durante mucho tiempo en las afueras de un evento. Cuando el cantante llegó, lo abrazó y hasta mandó a traer una gorra para regalársela.

Estos son algunos de los gestos que han hecho que Peso Pluma se gane el cariño del público. Además, en varias ocasiones le ha dedicado canciones y mensajes de amor a su mamá en plenos conciertos.

Sigue leyendo:

– Momento muy mexicano en el Dodger Stadium con Julio Urías recibiendo el primer lanzamiento de la noche por parte de Peso Pluma

– Karol G y Peso Pluma alborotan el Instagram con adelanto de canción

– Cardi B entona a Peso Pluma mientras él estrena su disco “Génesis”

– Peso Puma se mostró desesperado por supuesto robo de millonaria cadena de Spider-Man

– Peso Pluma se retracta y posa junto a Bad Bunny en Coachella 2023

– Peso Pluma responde de Bad Bunny en juego de Los Angeles Lakers Vs. Memphis Grizzlies

– Nominados a Premios Juventud de Univision: Shakira, Peso Pluma y Bad Bunny a la cabeza

– Peso Pluma comparte adelanto de su álbum y se alza con 9 nominaciones a los Premios Juventud