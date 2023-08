Karol G posa en jeans y tanga de hilo durante las grabaciones del videoclip de “Tá OK”

Vaya sorpresa la que ha dado a sus fans Karol G, pues en su cuenta de Instagram publicó una colección de fotos que la muestran durante las grabaciones del videoclip para el remix de la canción “Tá OK”, que interpreta junto con Maluma, Dennis y Kevin o cris. Ella luce espectacular con un outfit compuesto por jeans holgados y un bikini con tanga de hilo; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Puedo decir que éste probablemente es uno de los proyectos de este año que más me emociona 🤍✨ Amé esta canción desde el primer momento que la escuché y no me aguanté pedir participar en el Remix 🤍 Ansiosa de cantarla y bailarla con toda mi familia de Brasil !!!! View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

En otra imagen la reguetonera lució sus atributos y sus múltiples tatuajes, posando con sus jeans desabrochados (en su cabello agregó unos mechones de color verde); el remix de "Tá OK" ya está disponible en las plataformas de streaming, aunque no se ha dado a conocer la fecha de estreno del videoclip.

Hace algunos días Karol compartió en Instagram un video que la muestra recostada en el piso y usando un bikini negro; fue para informar que el 11 de agosto saldrá a la venta una edición especial de su álbum Mañana será bonito, titulada Bichota Season. El estreno será el mismo día en el que la cantante inicie su esperada gira por estadios.

