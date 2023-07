Karol G posa junto a Selena Gomez como si ambas fueran a darse un beso

Karol G acudió como invitada al cumpleaños número 31 de la cantante Selena Gomez, y terminó siendo una de las famosas más captada por los medios. Ambas artistas posaron para varias fotos que posteriormente la colombiana compartió en su cuenta de Instagram, y en una imagen hasta cerraron los ojos como si fueran a darse un beso. El post fue todo un éxito y hasta el momento lleva más de tres millones de likes.

En el look actual de la cantante no puede faltar el color rosa, y así lo dejó ver en otra foto que la muestra luciendo su figura antes de ingresar al lugar donde se llevaría a cabo el evento. Para la ocasión ella optó por un minivestido que resaltó su bronceado y que combinó a la perfección con su cabello. View this post on Instagram A post shared by Karol G FR (@karolg.france)

Karol G forma parte del grupo de cantantes que grabaron temas para el soundtrack de “Barbie”, la película de moda. Su canción “Watati”, que interpreta con Aldo Ranks, es ya un éxito en los charts, y el videoclip promocional -en el que aparece con varios coloridos atuendos- ha obtenido más de 30 millones de vistas en YouTube.

