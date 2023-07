Karol G sale a pasear en la calle de noche, usando un minivestido blanco que remarca su figura

Karol G ha disfrutado mucho su estancia en París, y ahora complació a sus fans con una serie de fotos tomadas en la noche y con la torre Eiffel como fondo. Ahí la cantante paseó y lució muy sonriente, presumiendo su curvilínea figura en un minivestido blanco con transparencias que resaltó su bronceado; en tan sólo una hora las imágenes superaron el millón de likes.

Esas fotos fueron tomadas durante la grabación del video de “S91”, el más reciente sencillo de Karol, en el que aparece usando varios sexys atuendos. El clip ha sido todo un éxito, y a dos días de haberse estrenado en YouTube ya tiene más de 14 millones de vistas. Ella también escribió junto a uno de sus posts el mensaje: “Cuando estamos en una situación difícil, dolorosa, incómoda, la evitamos, no la aceptamos, nos oponemos, cuando en realidad a veces sólo deberíamos dejarnos llevar porque Dios, el universo o en lo que sea que tú creas, tiene un plan mucho mejor 🤍 Enfócate en ti y en tus fortalezas, lo demás son cosas que aparecen en la vía, que cuando las pasas ellas se quedan ahí, en el camino”.

Karol G colaboró con una canción en el soundtrack de “Barbie”, y no podía faltar a la premiere de la película, que se llevó a cabo la semana pasada en Los Ángeles. Ella acaparó las miradas al usar un conjunto de top y falda en color rosa, que combinaron a la perfección con su cabello. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

