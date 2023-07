Peso Pluma, Young Miko, Nicki Nicole y Sebastián Yatra, dirán presente en Billboard Latin Music Week

La semana latina de la música que hace Billboard regresa a El Faena Fórum en Miami en una semana dedicada completamente a la industria hispana musical del 2 al 6 de octubre en lo que se llama Billboard Latin Music Week. Habrá varias caras noveles y algunos ya muy consagrados, sobre todo el género urbano y el regional mexicano. Maria Becerra, Natanael Cano, Peso Pluma, Nicki Nicole, Sebastián Yatra y la puertorriqueña Young Miko, son algunos de los que ya están confirmados. Peso Pluma en los Latin American Music Awards 2023. Foto: Mindy Small/Getty Images.

Conversatorios, entrevistas, actividades, talleres, fórums y pequeñas presentaciones serán el plato a servir en la Billboard Latin Music Week en Miami. Adicional a Natanael Cano, Peso Pluma, Nicki Nicole, Sebastián Yatra y Young Miko, se le sumarán Arcángel, Edgar Becerra, María Becerra, Eladio Carrión, Grupo Frontera, Fonseca y Yng Lvcas.

Leila Cobo, cabeza de Latin Billboard Music, a quien hemos visto entrevistar a muchas de estas estrellas, dijo: “Billboard Latin Music Week se enorgullece en juntar a los mejores y más emocionantes, brillantes y relevantes artistas y ejecutivos de la música y el entretenimiento. El muy diverso grupo de invitados de este año demuestran por qué la música latina está dominando los charts globales”.

Qué harán Peso Pluma, Nicki Nicole, Sebastián Yatra y Young Miko en la Latin Billboard Music Week

La conferencia se ha convertido en un evento obligatorio para la industria musical, y también para fans y artistas, estudiantes y ejecutivos en desarrollo. La edición de Billboard Latin Music Week del 2023 entonces presentará una programación expandida que incluye conciertos únicos, exclusivos paneles y conversaciones, talleres, showcases, oportunidades de networking y más. Los asistentes podrán escuchar a grandes artistas como Maria Becerra, GALE, Nicki Nicole, Nathy Peluso y Young Miko quienes participarán en el panel Boys Club No More!, enfocado en las mujeres en los charts.

Cazzu y Young Miko en el detrás de cámaras de su videoclip “Brinca”. Foto: Papaia Media.

Habrá toda una edición especial este año con El panel The New Mexican Revolution incluirá a los artistas Natanael Cano, Peso Pluma, Santa Fe Klan, y Yng Lvcas; y Edgar Barrera y Grupo Frontera.

También hay que mencionar el Making the Hit LIVE, donde artistas y productores colaboran y crean un hit en vivo de cero. En el 2022, este panel fue entre Ovy on the Drums, productor de Karol G entre muchos artistas del género urbano, y Blessd fue tan exitoso que los dos artistas lanzaron la canción que crearon ahí “Billboard”.

Conciertos que habrá en la Latin Billboard Week

La programación también incluirá la serie de conciertos Billboard En Vivo, cinco días de

conciertos con los mejores artistas del momento, que serán anunciados pronto. ?Billboard está comprometido con celebrar y fomentar la música y la cultura latina. Regresamos en octubre a Miami, que coincide con el Mes de la Herencia Hispana, para continuar promoviendo las voces latinas a través de programación única y cuidadosamente seleccionada?, dijo Mike Van, presidente de Billboard.

Billboard Latin Music Week coincide con los Premios Billboard de la Música Latina que tendrán lugar el 5 de octubre en el Watsco Center en Miami y que transmitirán Telemundo.

Billboard Latin Music Week. Foto: Cortesía de Billboard.

