Christian Nodal confesó que Wisin lo pudo a sudar en concierto junto a Cazzu

El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, estuvo de invitado en el podcast “Escuela de Nada” de los venezolanos Leo Rojas, Chris Andrade y Nacho Redondo. Ahí, además de hablar de muchas cosas, también lo hizo sobre un momento que, según él, el cantante de género urbano Wisin del antiguo dúo Wisin y Yandel, lo puso nervioso al pedirle que “perreara” públicamente con Cazzu. View this post on Instagram A post shared by Escuela de Nada (@escueladenada)

“La verdad yo no sé perrear… A mí me gusta mucho Wisin y Yandel, pero no era como que: -¡Ah!, voy a ir a concierto- Fui por mi pareja. Yo estaba llegando del baño y todo y punchapuncha. No me acuerdo qué canción era y luego de la nada dice… Yo me pongo detrás de mi novia y estaba bailando, pero yo me movía poquito y luego dice Wisin: – ¡Aprieta Nodal, aprieta!”, contó el novio de Cazzu de manera jocosa.

Uno de los conductores le cantó: “Si no estás bailando con ella, salte”, de Wisin y Yandel. Christian Nodal de inmediato recordó y dijo: “Era esa, era la canción”

Por supuesto, muchas cuentas de información como Molusco TV han publicado el momento exacto de que esto sucedió en aquel concierto.

Justo para ese entonces, Christian Nodal y Cazzu apenas comenzaban su relación y se dejaban ver en público. De hecho, ese día la noticia fue los pasos prohibidos que “La Nena Trampa” le hacía al intérprete de “Ya No Somos, Ni Seremos“.

Christian Nodal y Cazzu formarán una familia

Después de la tórrida separación del cantante y Belinda, no se veía en el horizonte una relación al menos estable para el mismo. Pero fue el propio Nodal el que demostró al mundo lo contrario. La cantante de género urbano argentina llegó a su vida y no solo se quedó, sino que además se convertirán en una familia muy pronto. View this post on Instagram A post shared by Cazzu Data (@cazzudataoficial)

Apenas hace unas semanas, la cantante de “Glock” y “Peli-culeo Remix” revelaba en un concierto su pancita de embarazo. Así confirmaban ambos lo que ya era un secreto a voces. Christian Nodal y Cazzu serán padres este mismo año. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

La sorpresa tiene a ambas familias muy contentas. Los fans también lo están. Sin embargo, la noticia que la trapera se retirará temporalmente de los escenarios golpeó a unos cuantos. Por su parte, Nodal seguirá de gira con su “Forajid2 Tour” hasta final de año.

Puedes ver el podcast completo aquí abajo.

Sigue leyendo:

– Mamá de Christian Nodal señalada de enviar indirectas a Belinda en mensaje para Cazzu

– Cazzu sí está embarazada. Christian Nodal y la cantante argentina se convertirán en padres

– Cazzu elevó la temperatura con Young Miko en el nuevo videoclip “Brinca”

– Cazzu apenas cubrió sus encantos con top de acero en “Peli-culeo Remix” ft. De la Ghetto

– Cazzu, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan estrenan nueva canción juntos “Tú y Tú”