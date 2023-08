Don Pedro Rivera canta como Peso Pluma y Doña Rosa Rivera se burla en Instagram

Desde hace mucho tiempo, Doña Rosa Rivera y Don Pedro Rivera son amigos inseparables y por eso hasta se juegan muchas bromas. Resulta que el padre de Jenni Rivera le cantó a su ex el éxito de Peso Pluma y Eslabón Armado, Ella Baila Sola a capella. Ella no pudo evitar burlarse en el clip que publicaron en la cuenta de Instagram de la también madre de La Diva de La Banda. View this post on Instagram A post shared by Rosa Rivera (@senora_rosa)

“Te van a correr. Van a decir ese no es el que yo oigo”, se le escucha decir a Doña Rosa sobre escuchar a su ex interpretando la canción del exponente de corridos tumbados, Peso Pluma. Pero Pedro Rivera hasta tuvo la delicadeza de preguntarle a su ex si quería que la grabara con banda o con mariachi.

“No, pues el que la grabó, ya la regó. No, pues ya que la riegue él. Que la siga regando él”, dijo Doña Rosa entre risas, dando a entender que todo firma parte del buen humor de ambos. Por supuesto, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar.

“Pregúntele al pretendiente que tiene doña rosa, don Pedro él le dirá como canta usted”, “Pedro pluma“, “Muy bonita letra, no se preocupe si la riega, usted canta muy bien, saludos a los dos”, “Muy bonita sonrisa tiene Don Pedro” y “Qué viejo tan ridículo, ni sabe cantar. No sé como lo aguanta señora Rosa”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron a la ex pareja en redes sociales.

Pedro Rivera y Doña Rosa en el estreno de Mariposa de Barrio en el 2017. Foto: Mezcalent.

Doña Rosa y Pedro Rivera discuten de los corridos tumbados

Ante el auge de los corridos tumbados y la euforia que han generado los nuevos exponentes como Peso Pluma, la abuela de Chiquis Rivera y el cantante de regional mexicano dieron sus opiniones. “Ahora toda esa chavalada que canta feo y todo lo admiten- ¿Por qué?- Porque la misma gente lo apoya. Les gusta a la chavalada, los jóvenes… Me fijé que había mucha juventud. Entonces ahorita la juventud está mandado”, afirmó Doña Rosa.

Por su parte, Don Pedro Rivera agregó: “Sí y las novedades son muy importantes. La gente quiere siempre estar viendo caras nuevas”. Recordemos que el también padre de Juan Rivera, Lupillo Rivera y Rosie Rivera estuvo por mucho tiempo ante una discográfica y, si hay alguien que conoce bien la industria musical del regional, ese es este señor.

Por supuesto, esto le valió varios comentarios a la ex pareja. Muchos fueron los que reaccionaron ante las declaraciones de ambos. “Corrija su vocabulario, no se dice chavaladas. Se dice jóvenes”, dijo una seguidora de Doña Rosa molesta. Sin embargo, una vez más, volvieron a recibir mensajes haciendo referencia a una posible reconciliación en la pareja que tiene muchos años separada.

“Por favor, díganme que van a volver a estar juntos”, escribió una seguidora de nombre, Sandra Ridley. Pero como tal como lo ha explicado Rosa Rivera en varias oportunidades. A ellos los une sus hijos y la muy bonita relación que tiene como familia y amigos.

