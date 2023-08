Peso Pluma presume adelanto de su canción con Karol G y ella desvela el particular nombre

Peso Pluma y Karol G son dos de los artistas más reconocidos actualmente en la industria de la música y mucho se había estado comentando sobre una colaboración entre ellos, pero no había mayores detalles. Sin embargo, el cantante de corridos tumbados terminó con la espera desvelando parte de la rola.

A través de sus stories en Instagram, Hassan Emilio Kabande Laija-como es su nombre de pila- compartió un video de él con el fondo de la ‘Bichota’ cantando parte del tema. Al mismo tiempo, para que no quedara dudas de que se trataba de ella, ‘Doble P’ la etiquetó.

En el clip aparece vestido con un suéter negro sin aberturas, pero se logra ver que llevaba puesta una franela blanca, también tenía una gorra blanca hacia atrás y unas gafas negras. En las imágenes se le ve doblando encima de la voz de Carolina Giraldo-como realmente se llama la colombiana-.

“Ayer te vi… solita, esa carita bonita. Diablo, qué mamacita”, es parte de los versos que se le escucha cantar a la intérprete de ‘Gucci Los Paños’ en el clip del cantante.

“Solo por Carolina voy a escuchar a Peso Pluma”; “Donde esté Carolina ahí voy a estar yo escuchando a mi Bichota”; “Solo por Karol G escuchare por primera vez a Peso Pluma”; “La escucharé solo por Karol”; “Ay no, no me tocará escuchar a Peso Pluma”; “Con quién haga colaboración Karol, ahí estaré apoyando… Porque somos los de siempre somos inseparables”; “Otra decepción con este junte, aparte del cambio de fecha del 11 en Las Vegas” y “Se vieneeeeeeeeee, la reina seguirá rompiendo”, son parte de las impresiones de los fans de la ‘Bichota’ en el post del perfil Karol G News.

Karol G dice el particular nombre tiene la canción

La cantante en sus stories reposteó el video del intérprete de ‘Ella Baila Sola’ y reveló que el tema será parte de su nuevo álbum ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ que se estrenará el próximo 11 de agosto.

Asimismo, Karol G desveló que la canción se llama ‘QLONA’ y será el número del ‘playlist’ del disco que viene cargado de muchas letras “bichotas”.

Luego de que fuera adelantada por un día, se prevé el comienzo de la gira ‘Mañana Será Bonito Tour’ por Estados Unidos para el próximo jueves 10 de agosto y su nuevo álbum se estrenará el 11.

