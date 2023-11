Lewis Hamilton reclama la “ventaja” de Max Verstappen y “Checo” Pérez con Red Bull este 2023

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) volvió a alzar la voz para mostrar su preocupación por el férreo dominio mostrado por la escudería Red Bull, encabeza por Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez, que ganó todo lo posible esta temporada de la Fórmula 1 y que tiene todo para repetir el éxito al menos un par de años más.

El siete veces campeón de la F1 considera vital que las autoridades del automovilismo hagan algo que ayude a limitar el poderío indiscutible del equipo austríaco con respecto al resto de competidores del campeonato, a pesar de que en su momento el británico fue el claro dominador de la competencia al frente de su Mercedes.

“Red Bull ni siquiera ha desarrollado su coche desde agosto, eso es definitivamente una preocupación”, reconoció Hamilton, quien terminó en el tercer puesto de la clasificación de pilotos en este 2023 con 234 unidades, muy por detrás de “Checo” Pérez, quien terminó segundo (285 pts.) y el contundente campeón Verstappen (575 pts.).

El mexicano de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez terminó asegurando el subcampeonato de la F1 hace dos semanas en Las Vegas tras una intensa disputa con Lewis Hamilton. (Peter Fox/Getty Images)

“Cuando nosotros ganábamos campeonatos del mundo podíamos parar pronto y empezar a desarrollar el coche del año siguiente”, recordó el británico para ilustrar el dominio tan abismal que tiene en la actualidad Red Bull con el resto de los competidores que pueden mantenerse sin realizar mayores modificaciones a sus monoplazas.

“Es por eso que he argumentado que probablemente deberíamos encontrar una manera de parar esta inercia para que no siga sucediente década tras década. Tienes a Ferrari que ganó durante un periodo y luego a Mercedes. Ahora a Red Bull le ha tocado su era”, señaló Lewis Hamilton quien no es la primera vez que aconseja a la Federación Internacional de Automovilismo para que interceda en esta situación.

El líder histórico en victorias en la Fórmula 1 (103), quien este año renovó su contrato con la escudería Mercedes hasta el 2025, también reconoció que de no encontrar una solución a este tema los austríacos podrían mantenerse siendo los claros dominantes en la máxima categoría del automovilismo por un buen rato, a menos que aparezca un equipo que pueda estar por encima de ellos.

Lewis Hamilton festejando su segundo puesto en el GP de Estados Unidos, con Max Verstappen en lo más alto del podio, una imagen que se repitió casi toda la temporada. (JIM WATSON/AFP via Getty Images)

“Pueden alargar su dominio hasta el 2026, es lo que supone estar tan por delante del resto. Salvo que algún otro equipo pueda dar con la tecla esta situación seguirá así. Con suerte, nosotros nos daremos cuenta de la senda a seguir y cerraremos esa brecha”, prosiguió el británico con la esperanza de poder darle la pelea a Red Bull en la próxima temporada de la F1.

Sin embargo, no tendrán una tarea nada sencilla los rivales de Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez en la venidera temporada en la que tal y como presagia Lewis Hamilton, la escudería Red Bull tiene todo a su favor para repetir el claro dominio impuesto en este 2023 de la mano del tricampeón de la F1, quien ganó 19 de 22 carreras disputadas.

