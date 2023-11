Cómo evitar errores comunes en la instalación de asientos infantiles

CR destaca los errores y ofrece formas de solucionarlos

By Emily A. Thomas, PhD

La mayoría de los conductores que transportan niños piensan que su silla de auto o asiento infantil están instalados correctamente. Pero casi la mitad de las instalaciones presentan algún fallo, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés). Si las sillas no están sujetas correctamente, pueden soltarse en caso de colisión e incluso durante la conducción normal, con el consiguiente riesgo de lesiones o algo peor. Esta es una razón más para buscar un técnico certificado en seguridad de pasajeros infantiles o un centro de comprobación de sillas de auto en tu zona para asegurarte de que el tuyo está bien sujeto (NHTSA|Safe Kids).

Consumer Reports realiza pruebas rutinarias de las sillas infantiles en tres aspectos: protección contra colisiones, facilidad de uso y facilidad de instalación en distintos vehículos.

Para ayudar a los conductores a sujetar correctamente a sus hijos, hemos identificado algunos errores comunes, incluidos los señalados en el estudio.

Revisa las imágenes y las indicaciones que aparecen a continuación para averiguar si quizás estás cometiendo errores sin darte cuenta, y aprender a corregirlos.

Primeros pasos: Instalación de la silla de auto en el vehículo

Los ejemplos de la izquierda muestran lo que no debes hacer, mientras que las imágenes de la derecha muestran la técnica adecuada.

Instalación de las sillas de auto

Photos: Consumer Reports

No dejes más de 1 pulgada de movimiento hacia delante y hacia atrás y de lado a lado cuando apliques presión en la trayectoria del cinturón.

Qué hacer: Independientemente de si estás usando sujetadores LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo, la instalación debe tener menos de 1 pulgada de movimiento hacia adelante y hacia atrás y de lado a lado al tirar de la trayectoria del cinturón. Si lo instalas con el cinturón de seguridad del vehículo, asegúrate de consultar el manual del propietario para saber cómo ajustar correctamente el cinturón de seguridad.

Ángulo de reclinación de las sillas orientadas hacia atrás

No ajustes incorrectamente el ángulo de reclinación de las sillas de auto orientadas hacia atrás.

Qué hacer: Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para ajustar el reclinado de las sillas orientadas hacia atrás. Si las sillas están demasiado erguidas, la cabeza del bebé puede caer hacia delante y obstruir su respiración. Si se reclina demasiado, puede reducirse la capacidad de las sillas para proteger al niño en caso de accidente.

Orientación de las sillas y trayectoria del cinturón

No uses una trayectoria de cinturón orientado hacia adelante para una silla orientada hacia atrás ni una trayectoria de cinturón orientado hacia atrás para una silla orientada hacia adelante.

Qué hacer: Consulta el manual de la silla de auto y las etiquetas de la silla para asegurarte de que estás usando la trayectoria correcta del cinturón. Confundir las trayectorias puede significar que el asiento no esté seguro o que no funcione como debería en caso de accidente.

Anclaje superior para instalaciones orientadas hacia adelante

No olvides usar una correa de sujeción superior para las instalaciones orientadas hacia adelante.

Qué hacer: En las instalaciones orientadas hacia adelante, coloca siempre el cinturón de anclaje superior, tanto si la silla se instala usando los anclajes inferiores como el cinturón de seguridad. La fijación superior reduce significativamente el movimiento hacia adelante de las sillas, lo que puede reducir las lesiones del niño, especialmente las craneales. Las investigaciones sobre el uso indebido de las sillas de auto realizadas por el Instituto de Investigación del Transporte de la Universidad de Michigan también sugieren que, hasta cierto punto, el uso de una correa de sujeción superior puede ayudar a mitigar los efectos de otros usos indebidos, como un arnés o una instalación flojos. Las correas de sujeción superiores no sólo mejoran la seguridad, sino que además son fáciles de usar.

Pasos siguientes: Asegurar al niño en la silla de auto

Las fotos siguientes muestran lo que no debes hacer (izquierda) y lo que debes hacer (derecha) al sujetar al niño en una silla de auto.

Ajuste del arnés

No dejes un arnés suelto que permita demasiado movimiento.

Qué hacer: Ajusta el arnés lo suficiente para que no puedas pellizcar ninguna parte de la correa con tus dedos en los hombros de tu hijo. Un arnés flojo puede hacer que tu hijo se mueva fuera de la protección de la silla durante un accidente.

Altura del arnés en la orientación hacia atrás

No coloques el arnés a una altura incorrecta para una instalación orientada hacia atrás.

Qué hacer: En las sillas orientadas hacia atrás, el arnés debe colocarse a la altura de los hombros o ligeramente por debajo de ellos. Una posición correcta del arnés optimiza la capacidad de protección de la silla en caso de accidente.

Altura del arnés en la posición hacia adelante

No coloques el arnés a una altura incorrecta para una instalación orientada hacia adelante.

Qué hacer: Para las sillas orientadas hacia adelante, el arnés debe ajustarse para que quede a la altura de los hombros o ligeramente por encima de ellos. La posición correcta del arnés optimiza la capacidad de protección de las sillas en caso de accidente

Posición del clip pectoral

No coloques el clip de pecho demasiado alto ni demasiado bajo.

Qué hacer: Coloca el clip pectoral a la altura de las axilas. Su función es mantener el arnés en la posición correcta en caso de accidente.

Fundas y almohadillas

No uses fundas ni almohadillas no aprobadas.

Qué hacer: Usa solo fundas y almohadillas que hayan sido aprobadas por el fabricante de la silla de auto para usar con esa silla. Estos artículos han sido sometidos a pruebas de choque con las sillas para cumplir las normas. Como norma general, no coloques almohadillas adicionales entre la silla y el niño ni entre el niño y las correas del arnés.

El estudio de la NHTSA también reveló que el uso incorrecto más habitual de los asientos infantiles es colocar el cinturón subabdominal por encima del abdomen o la caja torácica, en lugar de por debajo de las caderas y la parte superior de los muslos. Si tienes un asiento infantil, consulta nuestra guía de compra de sillas de auto para obtener más información sobre cómo sujetar correctamente a tu hijo en el asiento y cómo decidir si el niño está preparado para usar solo el cinturón de seguridad del vehículo.

