Youtuber mexicano Markitos Toys llora en video tras la captura de su amigo “El Nini”

Tras el arresto de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, surgieron detalles sobre la lujosa vida que este líder criminal se daba en Culiacán, Sinaloa, así como las presuntas relaciones de amistad que tendría con miembros de la farándula.

Días después de la captura una de estas relaciones se hizo evidente, luego de que el famoso youtuber conocido como Markitos Toys rompiera el silencio a través de un video publicado en sus perfiles, en donde aparentemente dejó ver que mantuvo una amistad con el jefe de sicarios de Los Chapitos.

Con lágrimas en los ojos, el influencer cuyo nombre real es Marcos Eduardo Castro Cárdenas señaló: “Han hablado mucho sobre uno, busquen pruebas o lo que quieran, yo solamente tenía una amistad, y una amistad vale más que todo”.

Asimismo, detalló que, aunque tiene amigos con poder él nunca ha rebasado los límites y que toda la relación se limitó a una bonita amistad, sin implicación en situaciones ilegales.

"Mucho hablan, nada saben" 👀, el influencer #MarkitosToys subió cuatro historias a su red social tras fuertes detenciones en #Culiacán pic.twitter.com/hOTvL1C43b — Línea Directa Portal (@linea_directa) November 26, 2023

“¿Apoco ustedes no tienen amigos? Uno no decide en qué trabaja un amigo, simplemente ni tus propios padres deciden. La amistad es muy independiente de cualquier cosa. No me da vergüenza subir algo llorando, ya saben dónde vivo, dónde encontrarme, yo no le debo nada a nadie”, indicó.

En otra historia publicada en su perfil de Instagram, Markitos Toys menciona: “Si algún día ves esta historia amigo, te extraño. Gracias por todo y a la orden siempre”, aunque nunca menciona por su nombre a Pérez Salas.

Por último, comentó, “Si es un delito que haya sido su amigo pues lo pago, no importa. Era un gran amigo mío, lo sigue siendo”.

Cabe señalar que, dichas publicaciones, se dan luego de que en redes sociales surgieran versiones sobre la relación entre Markitos Toys y “El Nini”, a quien aparentemente le “lavaba” dinero, motivo por el que el influencer estaría temeroso tras la captura del líder criminal.

¿Quién es Markitos Toys?

Marco Eduardo Castro Cárdenas inició su camino como youtuber en 2019 y, desde entonces, se convirtió en uno de los influencers más populares en México, contando con más de un millón de seguidores en esa plataforma.

Nacido en Culiacán, Sinaloa, Markitos Toys acostumbra compartir su vida cotidiana en videos. Según lo ha revelado él mismo en sus clips, se dedica a vender refacciones de vehículos y anteriormente fue propietario de un auto-lavado.

“Este canal no lo hice con la intención ni con la mentalidad de generar dinero, la verdad lo hice por entretenimiento”, dijo en una de sus primeras publicaciones.

Sin embargo, no ha estado ajeno a la polémica, pues en 2020 fue detenido por policías en la ciudad de Mazatlán, acusado de alterar el orden público y circular en vehículos sin placas.

