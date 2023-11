Ryan García arremete contra Bernard Hopkins: “¿Por qué tu propio equipo hablaría mier** de ti?”

Ryan García no se quedó callado y arremetió contra Bernard Hopkins, miembro de Golden Boy Promotions, tras afirmar que su actuación contra Óscar Duarte lo hará tomar una decisión sobre si el californiano debe seguir o no boxeando.

En una entrevista con Brian Custer en The Last Stand Podcast, García no se mostró contento con estas declaraciones y aseguró que Hopkins no puede hacer nada sobre su persona, y nuevamente lamentó que su propio equipo no crea y hable mal de él.

“¿Qué quiere decir con ‘yo tomaré la decisión’? Él no va a hacer una mier**. Él no puede hacer una mier** sobre mí. Lo loco es que voy a boxear… por un equipo que ni siquiera cree en mí, pero mald*** sea, cobrarán el dinero que les estoy ganando. Pero recaudan esos $6 millones de dólares, pero ¿no sabes si debería volver a boxear? Pero ganaste ese dinero con esa pelea (con Davis). Sí, cállate”, dijo.

Bernard Hopkins criticó la actuación de Ryan García frente a Gervonta Davis. Foto: Brad Barket/Getty Images.

“Mira, cuando gane, los miraré. ‘Hermano, ni siquiera te metas conmigo’. Ni siquiera te metas conmigo. Estoy tan listo en este momento que no me preocupa lucir genial, increíble. Serán como un ex salado, como: ‘Mier**, desearía quedarme con él. Ojalá fuera amable con él. ¿Por qué no le hablé mejor? Por favor, lo siento, lo siento, vuelve, cariño, vuelve…’ ¡Cállate!”, comentó.

“Simplemente estoy cansado, como, ¿cómo es que tu propio equipo habla mier** de ti? Piénsalo. Piénsalo. ¿Por qué tu propio equipo hablaría mier** de ti? Eso no tiene sentido. ¿Por qué harías eso? Soy su único peleador. ¿Qué otro peleador les va a dar dinero? Ninguno. Entonces, ¿por qué le faltarías el respeto a tu único peleador superestrella en este momento?”, añadió.

La molestia de Ryan García se debe a que Bernard Hopkins también expresó que debe demostrar ante Óscar Duarte que realmente aún tiene el potencial para seguir con su carrera en el boxeo y convertirse en campeón mundial, por lo que le sugirió que debe concentrarse completamente en el gimnasio y dejar de lado las redes sociales.

Ryan García ya no tienen una buena relación con Óscar de la Hoya desde la demanda que le interpuso. Foto: Tim Warner/Getty Images.

Este duelo contra el peligroso Duarte, que cuenta con una racha de once victorias consecutivas por nocaut desde 2019, marcará su debut en 140 libras de García y su regreso al cuadrilátero después de perder su invicto en el deporte ante Gervonta Davis en abril. En esa ocasión, King Ry fue noqueado con un golpe al cuerpo en el séptimo asalto del enfrentamiento que se realizó en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Cabe destacar que la relación entre Ryan García y Golden Boy Promotions está rota desde que el californiano se sintió abandonado por su equipo en la conferencia de prensa luego de su derrota ante Tank Davis. Después de un toma y dame en redes sociales con Óscar de la Hoya, la promotora demandó a King Ry para que cumpliera el contrato y esto hizo que empeorara la situación.

Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y hará su debut en la nueva categoría con la intención de volver a la senda ganadora. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

