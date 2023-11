Zuleyka Rivera se pone atrevida y enseña pierna y abdomen en un vestidazo de gala

Con una sonrisa en el rostro y enfundada en un atuendo digno de pasarela, la ex reina de belleza Zuleyka Rivera se robó las miradas en redes sociales mientras daba cátedra de estilo y belleza.

Fue desde su cuenta oficial de Instagram que la ex Miss Universo sorprendió con una publicación donde puso en evidencia sus dotes en el modelaje. De paso, la puertorriqueña demostró por qué es considerada una de las mujeres más bellas de la escena hispana.

La aclamada publicación dejó ver a Zuleyka Rivera desde su fiesta de compromiso con el cantante Luian, ocasión para la que eligió un vestido con un diseño revelador.

La pieza, obra de la diseñadora Giannina Azar, se abrazó a sus curvas y acentuó sus atributos debido a los hombros estructurados y reveladoras aberturas a la altura del abdomen y pierna.

Asimismo, el bronceado de su piel resaltó con las aplicaciones de lentejuela que adornaron la pieza de gala. Zuleyka Rivera decidió complementar su propuesta con un maquillaje y peinado glamoroso donde reinaron los colores neutrales y ondas naturales.

El prometido de la también actriz, el exponente del género urbano Luian, posó junto a la famosa en un traje negro con brillos que hizo juego a la perfección con la propuesta de su enamorada.

No pasó mucho tiempo antes de que la sección de comentarios bajo la publicación se llenara con muestras de cariño por parte del público: “Me encanta cuando rompemos esquemas y nos hacemos felices a nosotros mismos. No esperaba menos de tan bella mujer. Cada quien elige cómo quiere que sea su vida, al fin y al cabo es suya. Usted quiere casarse de blanco haga la suya. Me encantó y con ese cuerpo hasta yo!“, escribió un usuario.

