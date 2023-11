Así reaccionó Marjorie de Sousa ante la posibilidad de un reencuentro entre Julián Gil y su hijo Matías

A varios años de que dio inicio la batalla legal y mediática entre Marjorie de Sousa y Julián Gil por las visitas a su hijo Matías, la famosa fue cuestionada sobre las recientes declaraciones en las que el argentino aseguró que el reencuentro estaría más cerca de lo previsto. ¿Cómo reaccionó? Aquí te lo contamos.

En un encuentro reciente con la prensa, la protagonista de melodramas como “Hasta que el dinero nos separe y “Al otro lado del muro” reflexionó sobre su 2023 y todos los retos que superó en el ámbito profesional y personal.

“Este año ha sido de muchísimas cosas, de muchísimo aprendizaje; de proyectos muy diferentes, de cosas increíbles. La verdad, estoy muy agradecida. Hice cine, televisión; hecho de todo un poco y también, a nivel personal, he tenido un equilibrio bastante interesante. Entonces, es un año de agradecer”, detalló ante las cámaras.

Y como era de esperarse, los cuestionamientos sobre su pequeño Matías Gregorio no faltaron. Con una sonrisa en el rostro, Marjorie de Sousa reiteró que él es su refugio y alma gemela: “Mi hijo ya sabe a lo que su mamá se dedica y me acompaña, me entiende. Y, la verdad, es que es un súper compañero. Y es un niño, de verdad, muy inteligente y maduro”, contó.

Bajo esta misma tesitura, la venezolana no pudo evitar recibir preguntas sobre su ex pareja y padre de su hijo, el también actor Julián Gil, específicamente si el año 2024 sería finalmente el que marcaría un reencuentro padre e hijo.

Sin embargo, Marjorie optó por hacer oídos sordos y dejar su postura mas que clara a través del mensaje: “Me voy, cuídense. Que Dios los bendiga”, para luego emprender su huida dentro de su auto.

