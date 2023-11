Giselle Blondet fue a parar al hospital tras salir de ‘La Mesa Caliente’; esta fue la razón

Tremendo revuelo causó la presentadora de televisión Giselle Blondet luego de recurrir a sus redes sociales para revelar que fue a parar al área de emergencias debido a una serie de síntomas que aún no tienen un diagnóstico preciso.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la conductora de ‘La Mesa Caliente’ informó que tras concluir la más reciente transmisión de su programa acudió al hospital para realizarse los estudios necesarios y confirmar que no se tratara de COVID, gripe o algún otro virus que pudiera contagiar a su familia o compañeros de trabajo.

Desde la sala de emergencias y sin una gota de maquillaje, Giselle Blondet emitió un breve comunicado por medio de un video que no tardó en encender las alarmas entre su comunidad digital.

“Me siento peor hoy así que regresé para hacerme mi examen otra vez y, si Dios quiere, va a estar negativo. Pero estoy haciendo este video porque pienso que aunque tengamos un catarro, debemos revisarnos como responsabilidad para no enfermar a los demás, no contagiar a las demás personas”, se le escucha decir en el audiovisual.

“Tuve que venir a emergencias 🤷🏻‍♀️ Se que todo estará bien, pero quiero asegurarme y proteger también a mi familia y a los que me rodean. ¿Ustedes son del ‘equipo’ que va al doctor pronto o los que esperan hasta el final cuando ya se sienten muy mal?”, cuestionó la comunicadora a su comunidad digital tras dar a conocer la noticia.

Como resultado de su publicación, los mensajes de cariño y apoyo no tardaron en surgir en la sección de comentarios por parte de algunas celebridades, así como de sus fanáticos de ‘hueso colorado’.

“Te mando un abrazo llenito de vitalidad y amor”, “Espero que mejores pronto!!!! Yo soy de las que van a saber la enfermedad en la autopsia”, “Recupérate pronto GG”, “Cuanto lo siento, mi Gigi bella. Descansa y recupérate prontito!” y “Ojalá las pruebas sean negativas”, son algunos de los mensajes que se leen bajo el post.

Seguir leyendo:

• Giselle Blondet deslumbró con un vestido de terciopelo digno de pasarela

• Giselle Blondet conquistó las redes con un pantalón de cuero que reveló su figura

• Giselle Blondet y Jomari Goyso protagonizan tierno reencuentro en redes