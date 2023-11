Neymar Jr. le pidió fotos íntimas a una modelo y ésta lo mandó a que pagara por ellas

El futbolista brasileño Neymar Jr., que actualmente se encuentra lesionado de gravedad tras su multimillonario fichaje por el Al-Hilal de Arabia Saudí, es noticia estos días luego que se filtrara su conversación con una modelo de páginas para adultos.

La modelo de nombre Aline Faria, también de nacionalidad brasileña, recibió un mensaje de Ney a través de Instagram, plataforma social en la acumula más de 37 millones, cercana a la cifra que aglutina en OnlyFans, donde comparte contenido más íntimo.

Neymar Jr. debutó con el Al Hilal y al poco tiempo se lesionó de gravedad. Foto: Getty Images. Crédito: Yasser Bakhsh | Getty Images

En el chat, el futbolista le pregunta directamente sin saludarla si tenía “desnudos” y que cuando estuviera de visita en la ciudad brasileña de Sao Paulo le avisaría para encontrarse.

Aline Faria le contesta que sí, incluyendo un emoji del ‘monito cubriéndose los ojos’… Seguidamente lo que le envió a Neymar fue un enlace donde se encuentran todas sus redes sociales y por donde sube contenido explícito, incluyendo OnlyFans.

Hay que recordar que tanto OF como las otras redes de Faria, por donde comparte fotografías y videos de ella en poses sugerentes con poca o nada de ropa, son pagas.

🚨GRAVE: Vaza na web conversa de Neymar pedindo nudes a streamer @alinefariaass.



A criadora de conteúdo adulto e streamer negou o pedido e o atleta teve que assinar seu perfil para matar a curiosidade. pic.twitter.com/pUduf1M6qh — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) November 27, 2023

Esto último parece que no le agradó al delantero brasileño de 31 años, que le comentó que no podía ver nada. Seguido a este mensaje, dos enviados de videos ya vistos por la modelo, que no reveló de qué se trataban, dejando a los fanáticos mucho de qué pensar.

Finalmente Aline cerró la conversación con Neymar Jr. recordándole sutilmente que debe pagar por el contenido y que no es gratuito, aunque le prometió que la conversación seguiría adelante.

“Tienes que suscribirte, baby. Allí tienes fotos. Voy dormir, cuídate… Después te enseño mejor si no puedes conseguirlo”, le expresó.

Si el flirteo entre ambos continuó se desconoce, pero no es extraño que Neymar, un futbolista conocido por sus fiestas y novias así como su gran nivel futbolístico, se vea involucrado en este tipo de situaciones.

A mediados de septiembre, meses después de ser padre, Neymar Jr. ya había sido blanco de informaciones rosas, donde comienza a figurar más que en páginas de reseñas deportivas.

Fue sorprendido en una fiesta en España con dos chicas a tan solo meses de convertirse nuevamente en padre.

A pesar de la gravedad de su lesión, que necesita de devota atención y reposo, se escapó de Arabia Saudí a un país que no le es extraño ya que por 4 temporadas jugó en el FC Barcelona.

El futbolista fue captado en Bresh, una conocida fiesta que se realiza en la capital Madrid. En el lugar se encontraban algunas figuras conocidas del internet, como el streamer español Ibai Llanos.

En imágenes compartidas por portales españoles se le ve a Neymar muy cariñoso con dos chicas, a pesar que hasta ese momento se le relacionaba sentimentalmente con la artista brasileña Bruna Biancardi, que inclusive lo acompañó en su mudanza a Arabia Saudí.

