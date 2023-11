Niña de 13 años conduce vehículo en carretera durante emergencia médica de su madre gracias a la ayuda de un operador

¿Imaginas ir por el autopista y encontrarte con una niña al volante? Eso pasó en Minnesota cuando Abbey Foss llamó al 911 después de que su madre dejó de responder mientras conducía por la autopista 200.

Si bien la niña aún no tiene edad suficiente para conducir, tuvo que aprender rápido cuando su madre sufrió un problema médico al volante, convirtiéndose en una verdadera heroína.

Según su testimonio, viajaba con su madre, Barb Foss, camino a casa después de un partido de voleibol cuando Foss comenzó a confundirse, perdiendo la dirección del auto.

“Ella estaba como dirigiéndose hacia la zanja, así que entonces pensé: ‘Oh, probablemente tengo que conducir ahora’”, dijo Abby.

Luego, Abby llamó al 911 y Sydney Weniger la respondió.

El peligro continuó aumentando a medida que el automóvil comenzó a acelerar a velocidad de autopista mientras conducía en la oscuridad.

Weniger entrenó a Abby para que encendiera las luces intermitentes y pusiera el auto en neutral para que pudieran reducir la velocidad.

La despachadora del condado de Hubbard, Minnesotadijo que era una de las llamadas al 911 más raras que había atendido.

Después de que Abby ayudó a que el auto se detuviera de manera segura, los médicos llegaron y descubrieron que el nivel de azúcar en la sangre de Foss había bajado al nivel peligrosamente a menos de 41.

Ahora la niña de 13 años está siendo aclamada como una heroína después de quitarle el volante a su madre y lograr ponerse a salvo.

Con los socorristas en camino, Weniger le dijo a Foss qué hacer.

