Tigres de la UANL arrancará la Liguilla sin el delantero francés André-Pierre Gignac

Los Tigres de la UANL informaron que el delantero francés André-Pierre Gignac no hará el viaje a Puebla para enfrentar al club en los cuartos de final de la Liga MX, pese a que ya se recuperó en su totalidad y satisfactoriamente de un problema en el área del pubis.

El club aseguró que prefiere que el delantero no participe en juego de ida, en cambio, que continúe su descanso y acondicionamiento físico en Monterrey, ciudad en donde disputará la vuelta el sábado 2 de diciembre y posiblemente pueda ser considerado por Robert Sante Siboldi.

“Le informamos a nuestra afición que André-Pierre Gignac ya está listo médicamente, pero no hará el viaje a Puebla para continuar con su readaptación y acondiciomiento físico”, publicó Tigres en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter.

Lo que es seguro es que con esta baja de Gignac, el director técnico del equipo felino deberá poner en la alineación a Nicolás Ibáñez como titular ante Puebla.

Tigres hará lo posible para evitar campeonato del América

Días antes, André-Pierre Gignac señaló que su equipo, Tigres, hará todo lo que esté a su alcance para evitar un posible por evitar el campeonato del Club América, equipo que llega como favorito para llevarse la corona del torneo tras finalizar como líder de la fase regular.

En una conversación entre Gignac, Chicharito Hernández, Miguel Layún y Oribe Peralta, el delantero francés aseguró que harán todo lo posible para que Layún no se retire como campeón.

André-Pierre Gignac se perderá el juego de ida contra Club Puebla. Foto: Azael Rodriguez/Getty Images.

“Puede ser que él diga: ‘yo me retiro en lo más alto’, puede ser que tiene la expectativa de ser campeón este torneo”, mencionó Gignac, a lo que Chicharito reviró: “Es que te imaginas, güey, si se le da”, a lo que el francés no dudó en romper la ilusión: “¿Cuál chingón, hermano? ¡No se va a dar, no manches! Es que yo no lo puedo pensar, no, no, no, mejor para mí, perdón, Miguel, mejor que te vayas por la puerta de atrás”, dijo, ante las risas de Hernández y Peralta.

Guido Pizarro revela estrategia para enfrentar a Puebla

El mediocampista de los Tigres UANL Guido Pizarro afirmó que la intención de su club es ir “partido tras partido” antes de enfrentar al Puebla, su rival en los cuartos de final.

Pizarro aseguró que por el momento no piensan en llevarse la corona del troneo, ya que aún es temprano y tienen varias fases por superar. Ahora lo único que tienen en la mente es su siguiente juego.

“Si pensáramos en el bicampeonato, perderíamos el foco en lo que tendremos antes y nuestra intención es ir partido tras partido. Nuestra mente esté en el primero con Puebla y a partir de ahí, ir creciendo día a día”, señaló el jugador oriundo de Buenos Aires, Argentina.

“Vamos a enfrentar a un gran rival que en su cancha es difícil; tienen jugadores que han hecho un gran torneo, pero hemos tenido tiempo para trabajar y seguir mejorando. Van a ser 180 minutos difíciles y estamos trabajando para llegar lo mejor posible y estar afrontando lo que tenemos que afrontar”, dijo.

