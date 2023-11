Tigres no piensa en el bicampeonato: Guido Pizarro reveló la estrategia felina antes del juego vs. Puebla

El centrocampista argentino Guido Pizarro, de los Tigres UANL, campeones vigentes del fútbol mexicano, afirmó que en su equipo la intención es ir “partido tras partido” antes de enfrentar al Puebla, su rival en los cuartos de final.

Argumentó que por el momento no piensan en la corona, ya que aún es temprano y tienen varias fases por superar. Ahora lo único que tienen en la mente es su siguiente juego.

“Si pensáramos en el bicampeonato, perderíamos el foco en lo que tendremos antes y nuestra intención es ir partido tras partido. Nuestra mente esté en el primero con Puebla y a partir de ahí, ir creciendo día a día”, señaló el jugador originario de Buenos Aires.

Pizarro, un pilar indiscutible en la alineación de los Tigres, reconoció que el inicio de la liguilla de los ocho mejores será duro para los Tigres, campeones defensores, porque Puebla pasa por un buen momento.

“Vamos a enfrentar a un gran rival que en su cancha es difícil; tienen jugadores que han hecho un gran torneo, pero hemos tenido tiempo para trabajar y seguir mejorando. Van a ser 180 minutos difíciles y estamos trabajando para llegar lo mejor posible y estar afrontar lo que tenemos que afrontar”, observó.

Los Tigres del entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi terminaron en el tercer lugar de la fase regular del Apertura con ocho victorias, seis empates, tres derrotas y 30 puntos, 10 menos que el líder América y tres abajo que el Monterrey, los dos primeros de la clasificación.

Al referirse a la parte decisiva del campeonato, Pizarro recordó que los partidos serán de 180 minutos, con un tiempo como visitante y otro de local, en los que los detalles serán decisivos porque la calidad estará concentrada.

“Siempre apuntamos a lo máximo. Las veces que levantamos títulos fue cuando fuimos partido a partido y nada nos movió del centro. Nuestra gente de experiencia tendrá que mantener concentración, estar unidos y concentrados en el objetivo; ahí está la clave“, concluyó.

Así quedaron los duelos de la Liguilla del fútbol mexicano

Los Tigres enfrentarán a Puebla en cuartos de final. En los otros encuentros de la fase de los ocho mejores, Monterrey enfrentará al Atlético San Luis, Pumas de la UNAM a las Chivas de Guadalajara y América al León, donde milita su exgoleador Federico Viñas.

Los duelos de ida de la Liguilla se disputarán este miércoles y jueves, primero se enfrentarán León vs. América e inmediatamente después harán lo propio Atlético San Luis y Rayados de Monterrey.

Al día siguiente entrarán en acción Puebla vs. Tigres y Chivas contra Pumas, en el duelo más atractivo de los cuartos de final.

Los partidos de vuelta serán el fin de semana, arrancando con el América vs. León y el Monterrey vs. San Luis el sábado, mientras que el domingo jugarán Pumas vs. Chivas y Tigres vs. Puebla.

Con información de EFE.

