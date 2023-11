Agenda de eventos en LA

Gira de música pop

Los astros de la música pop, Enrique Iglesias, Pitbull y Ricky Martin, continúan con su gira The Trilogy, ahora en la Arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). Los tres intérpretes están recorriendo los principales escenarios del país, donde presentan una muestra de sus temas más reconocidos, así como material de sus álbumes más nuevos. Hoy jueves y mañana viernes 8 pm. Boletos desde $94. Informes cryptoarena.com.

Foto: Getty Images Crédito: Getty Images

Teatro religioso

La Latino Theater Company regresa con La Virgen de Guadalupe, Dios Inantzin, el espectáculo decembrino que se ha realizado desde 2002. La obra, que se presenta en la Cathedral of Our Lady of the Angels (555 W. Temple St., Los Angeles), cuenta la historia de Juan Diego, un indígena al que se le apareció la Virgen María en varias ocasiones en el cerro del Tepeyac, en Ciudad de México. El elenco incluye más de cien actores, cantantes y danzantes. Viernes y sábado 7:30 pm. Entrada gratuita. Informes latinotheaterco.org.

Foto: Latino Theater Company

Concierto benéfico

La Marisoul, el conjunto de blues y jazz The California Footwarmers, la cantautora Sara Curruchich (en la foto) y la violinista Miracle McKinney participan en el concierto para recaudar fondos para Levitt LA, una organización sin fines de lucro que presenta conciertos gratuitos en el verano en el MacArthur Park. La velada tendrá lugar en el Catalina Jazz Club (6725 Sunset Blvd., Los Angeles) e incluirá una subasta. Miércoles 6 de diciembre 6 pm. Boletos desde $50. Informes levittlosangeles.org.

Foto: Sandra Sebastián

Coro navideño

El Pacific Chorale presenta Carols by Candleligh, un espectáculo de cantos navideños nuevos y clásicos. Con el organista Jung-A Lee y el pianista David Clemensen. El show se presenta a la luz de cientos de luz de velas en la Our Lady Queen of Angels Catholic Church (2100 Mar Vista Dr., Newport Beach). Miércoles 8 pm. Boletos desde $25. Informes pacificchorale.org.

Evento sobre flora y fauna

Fantasy Inspired BioBlitz es un evento público en el que los asistentes se reunirán en el Los Angeles State Historic Park (1245 N. Spring St., Los Angeles) para documentar la flora y la fauna del lugar. Esta actividad está patrocinada por el Los Angeles Zoo y Cosplay for Science. Esta colaboración busca crear conciencia sobre la biodiversidad que existe en Los Angeles y animar a los angelinos a proteger, conservar y mejorar la biodiversidad en los jardines de la ciudad, escuelas lugares de trabajo y áreas públicas. Domingo 2:30 a 4:30 pm. Evento gratuito. Reservaciones en bit.ly/bioblitz2023.

Fiesta en LACMA

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) celebrará el aniversario 20 de NexGenLA, la membresía gratis para los jóvenes que viven en el condado angelino. El museo estará abierto con todo y sus exhibiciones y actividades para la familia, como música de DJ, marionetas del Bob Baker Marionette Theater, una caseta para fotos, búsqueda de tesoros y talleres de arte. Domingo 11 am a 5 pm. Entrada gratuita para menores de 17 años. Informes lacma.org.

Foto: LACMA Crédito: Cortesía

Ballet El Cascanueces

El tradicional ballet The Nutcracker (El Cascanueces) será interpretado por el Inland Pacific Ballet en varios teatros del sur de California. Participan 90 jóvenes de entre 6 y 18 años que residen en áreas cercanas a los teatros; entre ellos hay varios bailarines latinos. Funciones del 2 al 10 de diciembre en el Lewis Family Playhouse (12505 Cultural Center Dr., Rancho Cucamonga); Bridges Auditorium (450 N. College Way, Claremont) el 16 y 17 de diciembre, y Fox Performing Arts Center (3801 Mission Inn Ave., Riverside) el viernes 22 y sábado 23 de diciembre. Boletos desde $61. Informes ipballet.org.

Foto: Inland Pacific Ballet

Exhibición de arte Yoruba

El Fowler Museum de la Universidad de California en Los Angeles (308 Charles E. Young Dr. N, Los Angeles) presenta The House Was Too Small: Yoruba Sacred Arts from Africa and Beyond, una exhibición que reune más de cien objetos sagrados, entre esculturas talladas, trabajo con cuentas, trajes y otras formas de arte de Nigeria y Benin y de toda la diáspora Yoruba de Brasil, Cuba y Estados Unidos. Termina el 2 de junio. Entrada gratuita. Informes fowler.ucla.edu.

Invierno en el museo Kidspace

Para comenzar a calentar motores en estas fiestas decembrinas, el museo Kidspace (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) presenta Winter Frolic, donde este lugar se convierte en una tierra invernal en donde los niños pueden explorar y celebrar las fiestas con sus familias. Hay ladrillos para armas estructuras, un espacio para “patinar” con calcetines y oportunidades para tomar fotos. Termina el 7 de enero. Boletos desde $13.50. Informes kidspacemuseum.org.

Foto: Jamie Pham

Noche en el Skirball

Música en vivo, serigrafía, presentaciones de danza y camiones de comida es lo que incluye Late Night! This Light of Ours, el evento nocturno que tendrá lugar en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles). Los asistentes también podrán ver las tres exhibiciones nuevas de este centro, entre ellas RECLAIMED: A Family Painting. Viernes 6:30 a 10 pm. Boletos $10. Informes skirball.org.