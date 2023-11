Ela Taubert, honesta y vulnerable

Ela Taubert no la estaba pasando muy bien cuando dejó su natal Colombia para perseguir su sueño de ser cantante en Estados Unidos. Había dejado atrás a su familia, y sobre todo a su mamá, su mejor amiga.

Lo que hizo para mitigar la tristeza fue sentarse frente al piano y escribir canciones acerca de lo que le estaba pasando. El llanto corrió a mares, y fue una de las mejores maneras de desahogarse.

De ahí salieron temas como “Crecer”, una canción que conectó a Ela con su público.

“Es una de las historias más reales”, dijo la intérprete, “la que más me ha conectado con las personas”.

Al final de la canción se escucha la voz de la mamá de Ela, donde dice que todo estará bien. Y en efecto, así sucedió. Ahora, luego de año y medio de sacar emociones en forma de temas, Ela se encuentra feliz y encantada de conocer gente nueva y de finalmente haberse adaptado a su nueva vida.

Mostrar su honestidad y su vulnerabilidad es una de las marcas de Ela, de 22 años. c. En las últimas semanas ha estrenado varios temas, entre ellos “¿Y si eras tú?” y ¿Por qué no me fui antes?”.

Estas composiciones serán parte de un EP o un álbum —algo que todavía no tiene definido Ela— de varios cortes de pop y balada pop. Mientras tanto, las redes sociales han sido sus mejores aliadas para sus proyectos. Tan solo el video de “¿Y si eras tú?” ya tiene más de seis millones de vistas en tiktok.

“Ha sido un proceso de año y medio muy lindo”, dijo, “encontrándome más que todo como ser humano y viendo la parte artística también”.

“Uno debe de iniciar desde aquí”, dijo señalando la parte izquierda de su pecho. “Escribir siempre mis historias desde la parte más honesta y compartir mi corazón a las personas desde lo más honesto posible”.

Ela espera salir de gira pronto porque quiere conocer a sus fans, que ya se cuentan por miles en varios países.