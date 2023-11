En mini falda y croptop, Margot Robbie desata suspiros mientras presume su figura

Una vez más el nombre de la actriz Margot Robbie encabeza los titulares internacionales gracias a su reciente aparición pública para una proyección de la exitosa cinta ‘Barbie’ que protagoniza. ¡Aquí te contamos los detalles!

En esta ocasión, el destino de la australiana fue Nueva York, donde fue captada junto a su esposo haciendo su arribo al recinto en el que se llevó a cabo la proyección. Sin embargo, hubo un detalle que se robó la atención del público con el despampanante look Versace portó para la ocasión.

Se trató de un coqueto set en color rosa confeccionado en neopreno cuya chaqueta de mangas holgadas y minifalda se abrazaron a sus curvas y dejaron en evidencia su torneada figura. Por si fuera poco, Margot Robbie acompañó el look con un minibolso de brillos de Versace, y zapatos destalonados de la misma casa de moda italiana.

En cuanto al maquillaje y peinado, la histrionisa optó por una propuesta natural pero llena de glamur que resaltó su belleza con colores tierra y ondas estilo ‘old Hollywood’.

Cabe recalcar que días antes, la famosa ya había causado revuelo con su atuendo en los Gotham Film Awards 2023. Para dicho evento, Robbie también usó como inspiración a la muñeca de Mattel; ahora con un vestido que salió a la luz en 1964, el ‘Black Magic Ensemble’.

Margot Robbie habla sobre la posibilidad de una secuela de la película ‘Barbie’

El flamante estilo de la también productora no ha sido la única razón por la que su nombre se ha mantenido como tendencia en redes sociales. Y es que recientemente soltó una “bomba” con respecto a la secuela de ‘Barbie’.

En una entrevista con Associated Press, señaló que no tiene idea de lo que podría suceder en el futuro: “Creo que pusimos todo lo que teníamos en esta (película). No la hicimos para que fuera una trilogía o algo así. Greta también lo puso todo, así que no me imagino qué podría seguir después”.

