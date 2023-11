Margot Robbie no tiene planeado actuar en una secuela de la película “Barbie”

Muchos pensaban que la película “Barbie” sería un gran éxito en Estados Unidos, pero los resultados fueron más allá de las expectativas para su actriz principal, Margot Robbie, y la directora Greta Gerwig. Los fans de la cinta han comenzado a preguntarse si en un futuro habrá una secuela, pero lo cierto es que nunca hubo planes para ello.

Lo anterior fue confirmado por Robbie en una reciente entrevista que concedió a Associated Press, señalando que no tiene idea de lo que podría suceder en el futuro: “Creo que pusimos todo lo que teníamos en esta (película). No la hicimos para que fuera una trilogía o algo así. Greta también lo puso todo, así que no me imagino qué podría seguir después”.

“Barbie” se convirtió en la película más exitosa del verano, pero también del año, ya que con más de $636 millones de dólares recaudados tan sólo en Estados Unidos y Canadá superó a filmes como “Oppenheimer”, “The Super Mario Bros. Movie” y “Fast X”. Eso ha hecho que Gerwig (conocida por cintas como “Little Women” y “Lady Bird”) no descarte la posibilidad de mostrar otra aventura de la famosa muñeca: “En el universo de Barbie hay un tono, humor y alegría, y obviamente el mundo es muy hermoso. Quiero volver a Barbie Land”.

Hasta el momento Margot Robbie no tiene ningún próximo proyecto como actriz. En su faceta de productora, además de “Barbie”, trabajó en “Saltuburn”, una película que acaba de estrenarse en Estados Unidos. Hace algunos días corrió el rumor de que la australiana estaba interesada en llevar a la pantalla grande el contenido del libro de memorias de Britney Spears The Woman In Me, pero ella misma negó esa información.

En cuanto a “Barbie”, muchos ya mencionan que podría conseguir nominaciones al premio Oscar el año próximo, en categorías como Mejor Película, Mejor Directora, Mejor Actor de Reparto, Mejor Canción Original y Mejor Guión Original. El soundtrack, que contiene temas de Nicki Minaj, Lizzo, Dua Lipa y Billie Eilish, entre otras artistas, también fue un éxito en ventas.

Sigue leyendo: