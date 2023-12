Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 1 al 3 de diciembre

Ya están aquí las películas de Navidad, desde la silenciosa y violenta "Silent Night" hasta la primera incursión navideña de Eddie Murphy con "Candy Cane Lane". Además, "How the Gringo Stole the Christmas" con George Lopez y Mariana Treviño; y "Family Switch" en Netflix