Aumenta robo de casas en Glendale: 17 han sido visitadas por la delincuencia

En las últimas dos o tres semanas, al menos 17 casas localizadas en las montañas de Glendale han sido visitadas por los ladrones, por lo que se ha despertado la preocupación entre los vecinos de esta ciudad del condado de Los Ángeles.

“La información que tenemos por algunos arrestos hechos es que los autores de estos robos a casa pertenecen a una banda de sudamericanos. Son gente de Colombia, Argentina y Chile que parecen que solo han entrado al país para ejecutar estos atracos”, dijo Ara Najarian, abogado, concejal y exalcalde de Glendale.

Precisó que los robos comenzaron hace cuatro o cinco semanas, pero se han intensificado en las dos últimas semanas.

“Lo que se llevan principalmente son joyería y bolsas caras de marcas reconocidas como Chanel o Louis Vuitton. Al parecer no están enfocados en el robo de electrónicos como pantallas de televisión y computadoras, lo cual no quiere decir que no se las puedan llevar”.

Dijo que los robos mayormente se han realizado antes del oscurecer o cuando empieza a caer la noche, incluso cuando los miembros de la familia, ya han llegado a la casa.

“Por fortuna, no han ocurrido desgracias, ni ninguna persona ha resultado lastimada”.

Esta situación ha causado alarma entre los vecinos, lo que motivó a que esta semana celebraran una reunión con el jefe de la policía de Glendale, Manuel Cid, el administrador de la ciudad Roubik Golanian y el concejal Ardy Kassakhian para discutir el problema y las medidas potencialmente de prevención que los propietarios de casa pueden poner en marcha para protegerse.

El jefe de la policía Cid no estuvo disponible para una entrevista ni ningún elemento de ese cuerpo policiaco.

Sin embargo, el concejal Najarian quien participó en el evento con los vecinos si estaba disponible para con La Opinión.

Dijo que la Ciudad ha dispuesto un desplazamiento de más policías hacia las zonas residenciales más adineradas de Glendale donde están ocurriendo los robos.

“Hemos colocado más cámaras en las calles para detectar la entrada y salida de autos, y también detectores de las placas de los carros; de manera que la policía lpueda detectar los números fácilmente”.

Señaló que la instalación de las cámaras ha venido con un costo extra para los vecinos, y están viendo cómo apoyar a quienes no pueden pagar.

“Siempre hemos tenido mucho orgullo de vivir en una ciudad segura, por lo que el incremento en el robo de casas nos ha sorprendido, pero en parte lo explicamos debido a las políticas del fiscal de Los Ángeles, George Gascón para no procesar ciertos crímenes, y cuando detienen a los delincuentes, estos salen libres rápidamente. Entonces vuelven a cometer delitos porque saben que el precio a pagar, no es nada”.

Así que el concejal Najarian dijo que por ahora la respuesta a los robos a casa al atardecer, ha sido el incremento del monitoreo electrónico y un mayor patrullaje.

Algunas medidas de recomendación dadas a los vecinos a fin de evitar los robos a sus casas son: cerrar muy bien puertas y ventanas; reportar cualquier actividad sospechosa que detecten en su barrio así como a los individuos que les generen desconfianza; y a las personas que cuentan con sistemas de alarma, les han pedido que las mantengan actividades.

El concejal Najarian dijo que en los malls de La Americana y Galerías han redoblado la vigilancia policiaca.

“Sabemos que es el lugar de compras preferido para mucha gente del condado; y queremos que se sientan seguros de venir”.

En octubre pasado, se resolvió el robo a la tienda Yves Saint Laurent en la plaza Americana at Brand ocurrido en agosto, al detenerse a los responsables del asalto exprés ejecutado por una turba de delincuentes.

“Eso ya quedó resuelto”, dijo el concejal Najarian.

Agregó que fuera de los robos a las casas en las colinas de Glendale, no se han presentado atracos a negocios de esta ciudad.

Un reporte de la Unidad de Investigación de la cadena de television NBC de Los Ángeles del mes de septiembre, reveló tras el análisis de datos de la policía y las cortes, que los robos a los restaurantes aumentaron 103% entre 2019 y 2023.

Con relación a 717 robos a restaurantes reportadas este año, solo se detuvieron a 13 personas. Algunos fueron liberados de inmediato, y los registros de la corte y las cárceles señalaron que algunos de los arrestados, al salir libres volvieron a reincidir.

Algunos tips proporcionados por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) a fin de evitar ser objeto de robos durante los días de fiesta son: