Portavoz de Trump afirma que Ron DeSantis está sediento de fans y por ello debatió con Gavin Newsom

Steven Cheung, portavoz de Donald Trump, sostiene que Ron DeSantis está sediento de fans y por ello se acercó a Gavin Newsom, gobernador de California, para debatir con el objetivo de tratar de levantar su campaña, pues lleva meses estancado.

Mediante un comunicado publicado en la red social Truth Social bajo el título de “El beso de la muerte”, Cheung definió al gobernador de Florida como un sujeto muy desesperado por captar la atención.

“Ron DeSanctimonious está actuando más como un sediento aspirante a modelo de Onlyfans de tercera categoría que como un verdadero candidato presidencial. En lugar de hacer campaña y tratar de cambiar sus deprimentes números en las encuestas, DeSanctus ahora está tan desesperado por llamar la atención que está debatiendo con un perdedor de Grado A. como Gavin Newsom“, señala parte del texto.

El portavoz del aspirante republicano favorito en las encuestas para ganar la candidatura también justificó las acciones de Ron DeSantis pues asegura que su campaña ya se está desmoronando en algunos estados donde descendió del segundo al quinto puesto en cuanto al respaldo de los votantes se refiere.

“Nunca ha estado más claro que Ron DeSanctus no tiene el ojo puesto en la pelota. A pesar de caer al QUINTO LUGAR en New Hampshire y no haber podido ganar terreno en Iowa durante meses, DeSantis parece ya estar audicionando para una carrera en la televisión de realidad“, enfatizó

Ron DeSantis confía en obtener resultados positivos en las primarias de Iowa, pero los resultados de las encuestas apuntan hacia una dirección opuesta. (Joe Raedle / Getty Images)

Y es que el promedio de encuestas de RealClearPolitics ubican a Nikki Haley en el segundo lugar de respaldo entre los votantes en New Hampshire, con un 18.7% muy superior al 9% de DeSantis. No obstante, el favorito en el Granite State continúa siendo Trump, con 45.7%.

En cuanto a Iowa, los resultados de una encuesta realizada por Des Moines Register/NBC News/Mediacom señalan que hasta octubre DeSantis y Haley aparecían empatados en segundo lugar, pero con panorama completamente opuesto, pues ,mientras que la campaña del gobernador de Florida experimentaba un retroceso de tres puntos; la de Haley gozaba de un incremento de 10.

Bajo este escenario y en caso de que se mantenga la tendencia, DeSantis tampoco cumpliría con el objetivo de dar el golpe de autoridad que requiere su campaña.

Sigue leyendo:

* DeSantis cimbró al gobernador de California al recordarle que hasta su suegro ya emigró a Florida

* Gavin Newsom cuestiona a Ron DeSantis cuándo piensa renunciar a su campaña y apoyar a Nikki Haley

* Ron DeSantis recluta a exasesor de Tim Scott con el objetivo de rescatar su campaña en Iowa