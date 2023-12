Red Bull admitió que se equivocó con “Checo” Pérez en este 2023: “No lo entendimos bien”

Red Bull completó en este 2023 una temporada de la Fórmula 1 magnífica en la que arrasó, no sólo a nivel individual con el campeonato ganado por Max Verstappen por tercer año consecutivo sino también a nivel de equipo con el bicampeonato de Constructores. Sin embargo, en la escudería austríaca consideran que no todo fue perfecto y quedó pendiente un punto en particular.

Se trata del desempeño que tuvo el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien a pesar de conquistar el subcampeonato, siendo esta la primera vez en la historia que el equipo de la bebida energética lograba el 1-2 con sus pilotos, no estuvo a la altura de lo hecho por su compañero de equipo a pesar de que ambos compartían el mismo auto: el RB19.

Así lo reveló el director técnico de Red Bull, el francés Pierre Waché, quien aseguró que fracasaron en hacer más competitivo a “Checo” Pérez, quien apenas logró subió al podio en nueve ocasiones durante toda la temporada con apenas dos primeros lugares, un registro completamente contrastante con las 19 victorias del neerlandés en 22 carreras.

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez conversando con el ingeniero de Red Bull, Hugh Bird, durante un momento de la temporada 2023 de la Fórmula 1. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

“Un auto rápido es un auto que le permite al piloto que lo maneja rendir al máximo de sus condiciones. En ese sentido me parece que fallamos, porque sólo un piloto, en este caso Max (Verstappen), podía manejarlo bien”, reconoció Waché en una entrevista con Formule1.nl. en la que destacó que no pudieron descifrar al mexicano durante especialmente en la segunda parte de la temporada.

De sus nueve podios, el mexicano consiguió el primer lugar en la primera parte de la campaña y luego del Gran Premio de España comenzó a bajar su nivel y tan sólo logró llegar segundo en un par de ocasiones siendo esas sus mejores actuaciones, mientras que Max Verstappen mostró un dominio contundente de principio a fin.

“Ese es un talento que tiene Max, que fue capaz de utilizar de la mejor forma el auto durante toda la temporada y en diferentes condiciones. Por otro lado, puede que nosotros no hayamos entendido bien a “Checo” en cuanto a lo que necesita para poder sacar también todo el potencial del RB19″, señaló el francés.

Sergio “Checo” Pérez estuvo a la sombra de Max Verstappen durante prácticamente toda la temporada 2023 de la Fórmula 1 exceptuando los dos primeros lu. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Sin excusa para perder

Para Pierre Waché la diferencia de desempeño que hubo entre Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez es motivo de preocupación puertas adentro de Red Bull, en donde el director técnico de la escudería asegura que están enfocados en siempre obtener los mejores resultados sabiendo que siempre hay espacio para seguir mejorando.

“En Red Bull tenemos básicamente todos los recursos a nuestra disposición así que no hay excusas para perder”. comentó Waché, quien agregó: “Soy un perfeccionista. Los técnicos son estrictos. A nuestro nivel lo importante no es la perfección que nunca se alcanza, sino la atención que se le ponga a los detalles”.

“Así es como marcamos la diferencia. En nuestra profesión un auto que es un uno por ciento más lento es un mal auto, lo cuál es muy extraño si lo piensas”, cerró el francés.

