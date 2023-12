Congresista Barbara Lee busca el voto latino para ir al Senado de EE UU

La congresista Barbara Lee, quien compite por el escaño que dejó vacante Dianne Feinstein en el Senado de Estados Unidos, reconoció estar rezagada en las encuestas frente a sus dos oponentes, pero confió que cuando los votantes indecisos identifiquen su nombre con todos sus logros, las cosas cambiarán a su favor.

“Las encuestas me tienen atrás entre un 9 y 10% sobre los otros dos candidatos, pero tenemos que reconocer que el 40% de los votantes ni siquiera han pensando en la elección”.

En una reunión con reporteros de medios latinos en Los Ángeles, dijo que va a recolectar dinero para que la gente sepa quién es e identifiquen su nombre con todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera en el Congreso.

“Tienen que saber de mi trayectoria e identificarme como una campeona de la libertad reproductiva, por una mejor vivienda, cuidado de salud y de niños, y que intento llevar la pelea por el cambio climático al Senado y otros problemas”.

La congresista Barbara Lee recibe el apoyo de los concejales Eunice Hernández y Hugo Soto-Martínez. (Araceli Martínez/La Opinión)

Por tanto, afirmó que los indecisos reconocerán que es una persona que conecta y ha vivido las experiencias de muchos millones de personas en California.

“Es un asunto de contar con gente que hable de mí en las comunidades porque California es un estado grande. Necesitamos que nos validen porque la identificación del nombre con todo lo que hemos hecho, es muy importante porque no me ven en televisión todo el tiempo”.

Recordó que ella es la principal demandante entre diez miembros del Congreso en la acusación NAACP que hace responsable a Trump de las revueltas del 6 de enero, una demanda que fue apelada por el expresidente, y que perdió en las cortes apenas el 1 de diciembre.

“Ustedes no escuchan mucho de eso y de mi pelea por nuestra democracia y nuestras libertades porque no estoy en la televisión todo el tiempo sino trabajando”.

Así que mencionó que su plan para ganar es realmente llegar a las bases, una estrategia que acelerará hasta seis semanas o dos meses antes de las elecciones.

“Es por eso que la campaña realmente se intensificará en el terreno de juego, en el alcance a los votantes y en su estrategia digital. Los votantes son jóvenes, gente de las comunidades de color y de la clase trabajadora que no necesariamente pasa todo su tiempo viendo MSNBC (canal de televisión). Están en sus trabajos”.

Resumió diciendo que a medida que se acerquen a la elección, van a aumentar más la campaña entre las bases y a dar a conocer más su trayectoria y sus logros.

La concejal Eunisses Hernández le da su respaldo a la congresista Barbara Lee para ir al Senado. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

La congresista de Oakland con 77 años de edad, lleva en el Congreso desde 1998. Fue senadora y asambleísta estatal de California de 1990 a 1998. Compite por el Senado contra sus compañeros congresistas Adam Schiff y Katie Porter.

En cuanto a la reforma migratoria dijo que ha trabajado en el tema desde su primer periodo en el Congreso, y es la única en la contienda para el Senado que votó para que seredujera por lo menos en 50% el ICE (Servicio de Migración y Aduanas).

“He trabajado muy de cerca en la ley del Registro para que después de siete años, la gente pueda tener una tarjeta de residencia sin esperar 20, 30 o 40 años. La administración del presidente Biden necesita hacer más y mejor en el tema de la migración”, dijo.

Añadió que ha estado en lo que llamó “horribles centros de detención donde separan a los niños de sus familias; y he hablado con las comunidades afroamericanas porque estas políticas de separación de las familias se aplicaban durante la esclavitud en Estados Unidos”.

Finalmente comentó que trató de contratar como pasantes para sus oficinas a beneficiarios del programa DACA, pero no lo pudo lograr porque los extremistas republicanos MAGA le dijeron que no.

“Cuando estos jóvenes son tan estadounidenses como yo, y deberían poder trabajar en políticas públicas en el Capitolio y en nuestras oficinas de distrito”.

La concejal Eunisses Hernández dijo que le dio su apoyo a la congresista Lee porque ha seguido su trabajo por largo tiempo.

“Ella es muy valiente. Desde que he estado en esta posición como concejal, me he dado cuenta de la valentía que toma avanzar políticas para nuestras comunidades. Es como sacarse una muela. Es tanta la gente que tienes que convencer que no puedo imaginar todo lo que has trabajado para llegar a donde estás”, le dijo a la congresista Lee.

“La has hecho una y otra vez. Lo primero que recuerdo fue la Guerra de Irak. Diste el único voto que me inspiró mucho a pelear aún más. Así que te necesitamos allá (en el Senado)”.

La congresista Barbara Lee platica con una vecina del barrio de Highland Park en Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión)

En 2002, la congresista Lee fue el único voto en contra de la medida que autorizaba el uso de las fuerzas armadas en Irak.

La concejal dijo que la congresista Lee ha estado al frente de políticas innovadoras que no han dejado atrás a la gente.

“Eso es admirable y por eso la apoyo porque la gente necesita saber que hay personas como la congresista Lee que van a votar por políticas para mejorar las vidas”.

Dijo que la apoya porque realmente piensa que de llegar al Senado, la congresista Lee va a ayudar a la gente a progresar y a romper los techos de concreto que impiden cumplir con las necesidades de los representados a nivel municipal y federal.

“Sé que la comunidad latina necesita este tipo de valentía y compromisos”.

Además del respaldo de los concejales Hernández y Hugo Soto-Martínez, la congresista Lee cuenta con el de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, el comisionado de seguros, Ricardo Lara, la alcaldesa de San Francisco, London Breed, las senadoras estatales latinas Anna Caballero y Susan Eggman, la legendaria líder sindical Dolores Huerta, el fiscal de California, Rob Bonta, la contralora Malia Cohen, la tesorera Fiona Ma, la secretaria de estado Shirley Weber, el superintendente de educación pública, Tony Thurmond y la tesorera Fiona Ma, entre otros.