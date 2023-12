Gianluca Vacchi, Sharon Fonseca y la pequeña Blu presumen emocionados su árbol de Navidad

La familia encabezada por el bailarín italiano Gianluca Vacchi ya declaró oficialmente inaugurada la Navidad y lo hicieron con lo colocación del tradicional árbol.

A través de un video, compartido por medio de Instagram, el influencer europeo, su pareja, Sharon Fonseca, así como la pequeñita Blu Jerusalema dieron muestras de lo mucho que disfrutan pasar esta época del año en familia.

“La Navidad ha llegado a casa oficialmente! Y como se pueden dar cuenta Blu la recibió con mucha emoción”, se lee en el texto con el que la modelo sudamericana acompañó el material que musicalizó con el tema ’Sleigh Bells’ de PhatCap!.

El árbol, que colocaron justo a un costado de la chimenea por la que entrará Santa Claus, es de gran altura y fue iluminado con luces cálidas.

La decoración de su árbol es sumamente discreta, al solo estar conformado por esferas plateadas, transparentes y doradas, así como por copos de nieve, algunos muñecos, un pie de árbol y una estrella en la punta.

Fiel a su costumbre Gianluca no decepcionó con la decoración de su hogar por Navidad y así se lo hicieron saber en los comentarios que le dejaron en Instagram y es que volvió a demostrar que con muy poco se puede lograr mucho.

“Así deben ser los árboles de Navidad 🎄 que se vea el pino. 😍 Ahora los decoran tanto que no se ve el pino”, “Bello árbol, sin tanta cosa , sencillo mejor . Felices fiestas”, “Tengo que decir que me encanta tu árbol. Es muy simple y parece un árbol que cualquiera de nosotros, la gente normal, tendría ❤️. Me gusta, muy acogedor y familiar”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido.

