Dua Lipa pone fin a su romance con el cineasta Romain Gavras

La cantante Dua Lipa, de 28 años, decidió poner fin a su relación con el cineasta Romain Gavras, de 42, apenas meses después de ser vistos juntos en el Festival de Cine de Cannes en mayo pasado. Aunque la pareja fue vinculada por primera vez en febrero, su romance no logró superar el año.

Según informa The Sun en su columna Bizarre, una fuente reveló que Dua y Romain tomaron caminos separados luego de un verano de amor. La decisión se tomó antes de que la relación se volviera problemática, y la cantante ahora se encuentra completamente enfocada en su carrera.

La ruptura habría ocurrido debido a la percepción de Gavras de que Dua Lipa es una adicta al trabajo. A pesar de esta visión, la intérprete de “Physical” ha afirmado en entrevistas recientes que no planea reducir el ritmo por nadie ni nada. La separación con Gavras marca una nueva etapa en la vida sentimental de la artista, quien había aprendido mucho sobre sí misma durante su tiempo como soltera después de su separación de Anwar Hadid en 2021.

En una declaración al podcast Check In, Dua Lipa compartió sus reflexiones sobre la soltería, destacando la importancia de descubrirse a uno mismo en el silencio y aprender a disfrutar del tiempo individual. Con su reciente ruptura, la cantante ahora tiene la oportunidad de continuar este proceso de autodescubrimiento y explorar nuevas respuestas a las preguntas fundamentales sobre sus gustos, deseos y necesidades personales.

Dua Lipa desafía estereotipos de género con su último look en Japón

La versatilidad y el estilo de Dua Lipa no solo se manifiestan en su música, sino también en sus elecciones de moda que inspiran a mujeres de todas partes a adoptar prendas con seguridad y elegancia. La cantante de 28 años ha demostrado a lo largo de su carrera que la moda no tiene género y ha desafiado los estereotipos al incorporar prendas como la corbata en sus looks.

En su reciente viaje a Japón, Dua Lipa cautivó con un atuendo atrevido y creativo, fusionando tendencias de la temporada de Otoño-Invierno. Su look incluyó una camisa azul a rayas, medias transparentes negras sobre un short blanco, botas altas negras, un blazer largo gris, una corbata roja y un bolso rojo. Completó su estilo con accesorios discretos y un maquillaje natural, dejando su cabello suelto y rojo.

La cantante demuestra que no hay límites en la moda y que se pueden combinar elementos aparentemente dispares con elegancia. La corbata, accesorio que alguna vez fue exclusivo para hombres, ahora se presenta como una opción audaz para mujeres que desean expresar su estilo único.

Si deseas incorporar la corbata en tus looks, puedes empezar con camisas de cuello ancho en diferentes colores y estampados, combinadas con corbatas en tonos sobrios o más vibrantes. La clave está en experimentar y dejar volar la imaginación al crear conjuntos únicos.

Para complementar el estilo, Dua Lipa sugiere agregar un blazer, abrigo o chamarra a la elección de prendas. Esta adición no solo proporciona un toque de sofisticación, sino que también permite jugar con la diversidad de texturas y colores.

En el contexto de las festividades de diciembre, las medias con botas altas emergen como una opción elegante. La combinación de medias con diferentes colores y texturas de botas permite adaptar el look según la ocasión. Tanto faldas o vestidos como shorts son opciones válidas para resaltar la elegancia y sensualidad de este estilo.

Finalmente, Dua Lipa alienta a explorar la creatividad al crear nuevos looks, destacando la importancia de divertirse con la moda y descubrir un estilo que brinde confianza y felicidad. La moda, según la cantante, es una oportunidad para expresar la individualidad y sentirse segura en cada elección de vestimenta.

