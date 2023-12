Cómo presiona Moscú a los ucranianos en las zonas ocupadas para que se conviertan en ciudadanos rusos

El gobierno de Rusia inició una amplia campaña para obligar a los ucranianos en territorios ocupados a volverse rusos, según ha descubierto una investigación.

La evidencia sugiere que a los ucranianos se les niega atención médica y libertad de movimiento a menos que adquieran la ciudadanía rusa.

La Unión Europea de Radiodifusión (EBU), una alianza de medios de servicio público que incluye a la BBC, entrevistó a refugiados para esta investigación.

Ellos hablaron de una propaganda prorrusa implacable en las tierras ocupadas.

Larysa, una refugiada de los territorios ocupados, le dijo a la Red de Periodismo de Investigación de la EBU que a una amiga suya no se le proporcionó insulina para su diabetes, una parte clave del tratamiento, hasta que solicitó un pasaporte ruso.

También mencionó que otra amiga tuvo que convertirse en ciudadana rusa para que le trataran una fractura en un brazo.

EBU Larysa, refugiada ucraniana, contó algunas de las presiones que reciben por parte de las fuerzas rusas.

Ella también habló de otras formas de presión que obligan a los ucranianos a relacionarse como rusos.

“Las pensiones no se proporcionan sin pasaportes rusos, no nos dan comida si no tenemos pasaportes rusos y los servicios médicos están fuera de discusión. Hay muchos puntos de control en las carreteras. Y cada vez que te detienen, verifican tus documentos y luego dicen que no te dejarán pasar sin un pasaporte ruso la próxima vez.

“Así que la gente tiene que obtener estos documentos. Porque si alguien, por ejemplo, tiene vacas en un pueblo y vende leche en otro, les resulta imposible moverse entre ambos”.

El relato de Larysa sobre la presión para obtener pasaportes rusos es corroborado por otros refugiados, como Lyudmyla (no es su nombre real) de la parte ocupada de la región de Zaporiyia.

“Cuando vas a un hospital, necesitas tener un pasaporte ruso. Si no tienes un pasaporte ruso, no te tratan. Si conduces tu propio automóvil y la patrulla te detiene, y no tienes un pasaporte ruso, simplemente pueden quitarte el auto. Así que la gente se ve obligada a obtenerlos. A las personas jubiladas se les obliga a obtener pasaportes rusos para recibir pensiones. Es una cuestión de supervivencia”.

Reuters Según informes, las autoridades están negando atención médica y libertad de movimiento a los ucranianos, a menos que obtengan pasaportes rusos.

En el pasado, Rusia entregó pasaportes a los residentes de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, y más tarde los utilizó como parte de su justificación para invadir Georgia en 2008.

Educación rusa

Lyudmyla y su amiga Oksana (tampoco es su nombre real) dicen que la razón principal por la que dejaron sus hogares fue porque obligaban a sus hijos a estudiar el currículo escolar ruso.

“Nos persuadieron de irnos luego de abrir una escuela rusa y obligarnos a enviar a nuestros hijos allí. Nos dijeron que si no dejábamos que nuestros hijos fueran allí, nos los quitarían y nos privarían de nuestros derechos como padres.

“Cuando envías a tus hijos a la escuela, debes tener un pasaporte ruso. Si no tienes un pasaporte ruso, tu hijo tendrá problemas y tú también los tendrás.

“¿Qué tipo de problemas? Te quitarán tus derechos parentales. Se llevarán a nuestros hijos y ya está, te quedarás sin hijos”, dice Lyudmyla.

EBU Lyudmyla tiene familiares que aún viven bajo ocupación rusa y teme ser identificada.

A principios de 2023, Rusia presentó nuevos libros de texto escolares que buscan justificar su invasión de Ucrania. Falsamente, retratan a Ucrania como un estado agresivo dirigido por extremistas nacionalistas y manipulado por Occidente, que supuestamente utiliza al país como un “ariete” contra Rusia.

Oksana también dice que se fue porque tenía miedo de que su hijo de 20 años fuera reclutado en el ejército ruso y se viera obligado a luchar contra ucranianos.

Propaganda

El historiador Artem Petryk estaba en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, cuando fue ocupada por los rusos entre febrero y noviembre de 2022. Describió los esfuerzos establecidos por las autoridades rusas para influir en las emociones y el pensar de la población local.

EBU El historiador Artem Petryk ha seguido de cerca la influencia rusa en los territorios ocupados.

“Desde los primeros días de la ocupación, tomaron el control de la televisión y comenzaron a transmitir radio rusa. Hubo una corriente de falsedades sobre Ucrania y Occidente. Se glorificaba al ejército ruso y al estado ruso”, explicó.

“En todas partes de la ciudad instalaron vallas publicitarias con retratos de zares rusos, comandantes, y había lemas que decían que Jersón es una ciudad con una historia rusa, que Rusia está aquí para siempre, y así sucesivamente”.

El historiador agregó que “intentaron imponer la identidad rusa a través del espacio público. Había días en los que izaban la bandera rusa, días de Rusia, colocaban vallas publicitarias y, por supuesto, intentaban establecer control sobre las escuelas. Introdujeron el currículo escolar ruso, crucialmente el curso de historia, e intentaron imponer la visión del mundo de Rusia”.

Por su parte, Larysa describe los esfuerzos de rusificación por las autoridades de la ocupación como otra arma empleada por el Kremlin.

“Esto es igual que las armas, no las que disparan, sino las morales. A veces estas armas morales duelen más que una ametralladora. Porque las ametralladoras disparan una vez y ya está, pero las morales te oprimen todos los días. Esto es muy difícil”, dice Larysa.

