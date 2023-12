El ejército de Israel amplía sus operaciones terrestres y avanza ahora hacia el sur de Gaza

Las fuerzas terrestres israelíes avanzan hacia el sur de Gaza después de tres días de intensos bombardeos.

Los primeros informes de la radio del ejército israelí confirmaron que estas han puesto en marcha una operación terrestre en Jan Yunis, la ciudad más grande del sur de Gaza, con una población de antes de la guerra de aproximadamente 400.000 habitantes.

Imágenes verificadas por la BBC muestran un tanque israelí operando cerca de la ciudad. El ejército afirmó que su ofensiva terrestre en Gaza se está expandiendo a toda la Franja.

El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, dijo más tarde a sus soldados que el ejército está luchando “fuerte e intensamente” en el sur de Gaza.

El ejército indicó que la operación se amplió “contra los centros de Hamás en toda la Franja de Gaza”, según su portavoz principal, el contraalmirante Daniel Hagari.

Getty Images Ciudadanos palestinos inspeccionan la destrucción causada por los ataques aéreos contra sus hogares.

Cientos de miles de personas ya habían huido de los combates después de que Israel les dijera que abandonaran el norte de la Franja y se refugiaron en Jan Yunis.

Al finalizar el viernes la tregua de una semana, Israel reanudó una campaña de bombardeos a gran escala en Gaza, que los residentes de Jan Yunis han descrito como la más intensa ola de ataques hasta el momento.

Durante el alto el fuego de siete días Hamás devolvió a 110 rehenes detenidos en Gaza a cambio de la liberación de 240 prisioneros palestinos que cumplían condena en cárceles israelíes.

La mañana del domingo el ejército israelí emitió órdenes de evacuación en varios distritos de Jan Yunis, instando a la población a abandonarlos de inmediato.

Las autoridades israelíes creen que líderes de Hamás se esconden en la ciudad, convertida en refugio de cientos de miles de personas huidas de los combates en el norte en las primeras etapas de la guerra.

Getty Images Columna de humo en la ciudad de Jan Yunis tras la incursión israelí.

Análisis del correposal de la BBC, Hugo Bachega, reportando desde Jerusalén

Jan Yunis, una populosa ciudad en el sur de Gaza, ha sido un foco clave de la renovada ofensiva israelí contra Hamás. Desde que reanudó su campaña tras el alto el fuego temporal, Israel ordenó la evacuación de múltiples áreas alrededor de la ciudad.

Aquí es donde las autoridades israelíes creen que podrían estar escondidos miembros de la dirección de Hamás. Yahya Sinwar, el líder de Hamás en Gaza, es de la ciudad.

Sin duda, la ofensiva terrestre se expandirá a partir de ahí, como dice el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que el objetivo es eliminar a Hamás.

A medida que el ejército de Israel avanza, ha habido crecientes llamados -en particular de su principal aliado, Estados Unidos- para hacer más para proteger a los civiles.

Cientos de miles de personas habían buscado refugio en Jan Yunis después de huir de los combates en el norte, el foco de la fase inicial de las operaciones de Israel.

Israel dice que ha tomado medidas para advertir a la población, incluida la publicación de mapas online de Gaza que indican a la gente qué áreas deben evacuar y adónde ir.

Es un sistema complejo (el territorio ha sido dividido en bloques) y los residentes dicen que es difícil acceder a la información debido a los cortes de electricidad y el bloqueo de internet.

En medio de una escasez generalizada de suministros básicos y entregas limitadas de ayuda humanitaria, no está claro si las áreas que el ejército israelí ha designado como refugio podrán albergar y atender a nuevas oleadas de residentes desplazados.

Getty Images Un avión de guerra israelí sobrevuela la ciudad de Jan Yunis, la ciudad más grande del sur de Gaza.

“Pánico” en un hospital

Un funcionario de la ONU describió un “grado de pánico” que nunca antes había visto en un hospital de Gaza, después de que el ejército israelí desplazara el foco de su ofensiva hacia el sur.

James Elder, de la agencia de la ONU para la infancia Unicef, describió el hospital Nasser en Jan Yunis como una “zona de guerra“.

Un asesor del primer ministro de Israel aseguró que el país está haciendo “el máximo esfuerzo” para evitar matar civiles.

Elder, por su parte, declaró a la BBC que podía escuchar grandes y constantes explosiones cerca del hospital Nasser y que los niños llegaban con heridas en la cabeza, graves quemaduras y metralla incrustada de explosiones recientes.

“Es un hospital al que he ido regularmente y los niños ahora me conocen; las familias me conocen. Esas mismas personas me agarran la mano o la camisa y me dicen: ‘por favor, llévanos a un lugar seguro. ¿Dónde es seguro?'”.

“Lamentablemente la única respuesta a esa pregunta es que no hay un lugar seguro. Ni siquiera, como saben, ese hospital”, lamentó.

Getty Images Palestinos desplazados se refugian en el hospital Nasser.

El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, estima que más de 500 personas han muerto desde que se reanudaron los bombardeos, y más de 15.500 desde el inicio de la guerra.

Mohammed Ghalayini, un británico-palestino que permanece en Gaza, describió la situación en el territorio como “más que catastrófica”.

“La gente ha estado durante 50 días o más soportando el brutal ataque israelí y tiene muy pocos recursos como alimentos, agua, energía y servicios sanitarios y de gestión de residuos”, explicó a la BBC por teléfono, antes de que se cortara la conexión.

Este experto en contaminación ambiental, que normalmente vive en Manchester, llegó a Gaza en lo que pretendía ser una visita de tres meses para ver a su madre poco antes de los ataques del 7 de octubre.

Getty Images Palestinos se preparan para abandonar Jan Yunis tras la orden de evacuación de Israel.

Israel inició sus bombardeos de represalia contra Gaza tras los ataques de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre, en los que los milicianos islamistas asesinaron a 1.200 personas y tomaron a 240 como rehenes.

Desde que se reanudaron los combates el viernes, también se han disparado cohetes contra Israel desde Gaza de forma habitual. Un hombre de 22 años de la ciudad de Holon, cerca de Tel Aviv, fue tratado el sábado por heridas leves de metralla.

1,8 millones de desplazados

La última actualización de la ONU indica que alrededor de 1,8 millones de personas están desplazadas internamente en Gaza.

En declaraciones a la BBC, el jefe de derechos humanos de la ONU, Filippo Grandi, afirmó que los palestinos en la Franja de Gaza están siendo “empujados cada vez más hacia un rincón estrecho de lo que ya es un territorio muy estrecho“.

Las FDI han comenzado a publicar en internet mapas de las áreas a atacar. Aseguran que estos mapas, junto con otras medidas como llamadas telefónicas y panfletos lanzados en avión sobre Gaza, advertirán a la gente de que evacúe.

En declaraciones al programa dominical “Sunday with Laura Kuenssberg” de la BBC, el principal asesor del primer ministro Benjamín Netanyahu, Mark Regev, alegó que los civiles no son objetivos y que protegerlos se hace más difícil porque Hamás “incrusta su máquina de terror militar” en barrios residenciales.

Aseveró que las FDI están tratando de ser “lo más quirúrgicas que pueden en una situación de combate muy difícil” y advierten de los ataques con antelación.

Las FDI aseguran haber destruido 500 excavaciones de “túneles terroristas” utilizados por Hamás en Gaza de las 800 que dicen haber localizado hasta ahora.

Regev también indicó que, desde que comenzó la guerra, la fuerza aérea de Israel ha llevado a cabo unos 10.000 ataques aéreos contra “objetivos terroristas” bajo la dirección de soldados de las FDI en tierra.

