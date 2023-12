“Si no me inyectan no puedo jugar”: Luis Suárez habla de su lesión en medio de rumores de su llegada al Inter Miami

A Luis Suárez nada lo para. Ni las críticas, ni sus 37 años ni la lesión en su rodilla. “El Pistolero” igual da en el blanco y lo demostró este fin de semana anotando en su último partido con el Gremio para darle el triunfo 1-0 sobre Vasco da Gama y clasificarlos a una Copa Libertadores en la que ya no estará.

Aunque su futuro sigue en el aire, fuertes rumores apuntan a que su destino está en Miami, junto a su gran amigo y excompañero del FC Barcelona Lionel Messi.

De hecho, este mismo lunes, Fabrizio Romano, periodista deportivo especializado en fichajes, aseguró que ya está ultimando los detalles de su contrato con Las Garzas.

“Luis Suárez se despidió de la afición del Gremio y ahora se encuentra ultimando los detalles de su contrato para convertirse en nuevo jugador del Inter Miami. El acuerdo será válido por un año, considerando también la opción de una temporada más”, escribió en su cuenta de X, la red social antes llamada Twitter.

Mientras esta noticia corre fuerte en Norteamérica, en Sudamérica el astro uruguayo dio una entrevista en la que reveló que vive un calvario por una lesión en su rodilla, en la que agregó que sufre fuertes dolores todos los días al caminar y que para jugar necesita inyecciones y pastillas.

“Lo que siento es un pinchazo constante en la rodilla. Por suerte no me genera líquido porque no podría ni moverla, pero se me traba y no la puedo ni doblar. Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar me inyectan un voltarén (antiinflamatorio y analgésico). Si no, no puedo jugar. De ahí la renguera”, relató a la radio 890 Sport de su natal Uruguay.

Hablando de esto a futuro, mencionó que desconoce si seguirá activo en algunos años, ya que ahora se le dificulta, incluso, jugar con su hijo.

“Ahora puedo soportar esta artrosis, pero tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar al Fútbol 5 con mis amigos. La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo”, acotó.

Sin embargo, a pesar de que sabe el sufrimiento que implica seguir jugando con esta condición, aseguró que seguirá haciéndolo hasta que pueda y que lo hará de forma competitiva, como siempre lo ha hecho.

“Mi deseo hoy es vivir el día a día y disfrutar lo que estoy viviendo. Si voy a un club es para ganar, sino me retiraría. Soy cabeza dura y quiero seguir disfrutando de jugar al fútbol que es lo que más me gusta”, expresó.

Y vaya que hasta el momento lo ha cumplido, debido a que, con todo y la rodilla y sus 37 años a cuestas, en 52 partidos con el Gremio convirtió 24 goles y repartió 17 asistencias.

De acuerdo con lo que declaró, su problema en la rodilla inició en el 2020 como secuela de una intervención quirúrgica.

“En la parte externa de la rodilla tengo una tensión que me quedó de una cirugía que tuve ese año cuando estaba en el Barcelona. En la última etapa de recuperación vino la pandemia y tuve que hacer ejercicios por mi cuenta y no terminaba de estirar la rodilla. En la parte interna tengo desgaste de cartílago y eso choca contra el hueso”, comentó.

Finalmente, habló sobre su regreso a la selección, ya que hace unos días fue convocado por primera vez en varios años al combinado que dirige Marcelo Bielsa y dijo sentirse feliz de poder aportar aún al equipo nacional.

“Esta vuelta a la Selección la disfruté como un niño. Sé que Bielsa mira muchos jugadores. Sabe que puedo aportar otras cosas desde el grupo. Yo sentía que estaba haciendo méritos para ser citado a la Selección. Era el que más goles estaba haciendo. Eso me dejaba tranquilo. El DT ya me conocía y quizás precisaba otra cosa. Yo no puedo presionar como Darwin Núñez por ejemplo, pero aporto desde la experiencia”, concluyó.

