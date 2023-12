Target Circle Holiday: cómo participar para obtener una giftcard de $500 dólares

En un esfuerzo por iluminar aún más la temporada de fiestas, Target ha lanzado su emocionante Sorteo de la temporada de fiestas para Target Circle, una experiencia de compras exclusiva que dejará a 500 afortunados miembros de Target Circle con la increíble suma de $500 dólares para gastar en la tienda. Este sorteo se presenta como parte del programa de lealtad gratuito de Target, y los participantes no solo tendrán la oportunidad de disfrutar de una amplia variedad de productos, incluyendo los juguetes más destacados de la temporada, sino que también recibirán una membresía gratuita de un año para el servicio de entrega el mismo día con Shipt de Target, valorado en $99 dólares.

La vicepresidenta ejecutiva y directora general de comercialización de Target, Jill Sando, expresó su entusiasmo por esta iniciativa, destacando el deseo de la empresa de hacer que la experiencia de compra en Target sea aún más emocionante durante la temporada festiva. Sando declaró: “Estamos aumentando los niveles de diversión al comprar en Target esta temporada de fiestas, primero sorprendiendo a los clientes con la ayuda de nuestra amiga Hilary Duff, y ahora con el anuncio del Sorteo de la temporada de fiestas para Target Circle”.

Cómo participar y beneficios exclusivos

La participación en este sorteo es sencilla y accesible para todos los clientes mayores de 18 años. Si ya eres miembro de Target Circle, no tienes que hacer nada adicional; automáticamente estarás registrado para tener la oportunidad de ganar. Para aquellos que aún no forman parte de este programa de lealtad, unirse antes del 8 de diciembre les asegurará automáticamente una entrada en el sorteo. Una vez que un cliente se convierte en miembro de Target Circle, no se requiere ninguna acción adicional.

Los ganadores, seleccionados al azar, serán notificados por correo electrónico alrededor del 12 de diciembre. La notificación se enviará al correo electrónico asociado con la cuenta de Target.com del afortunado ganador. Una vez que se confirme la elegibilidad del ganador, recibirán $500 dólares en ganancias de Target Circle, que se agregarán a su Wallet de Target Circle en la aplicación. Estas ganancias pueden ser utilizadas como dinero en cualquier tienda Target o en Target.com, permitiendo a los ganadores realizar compras que satisfagan sus necesidades festivas.

Además de las ganancias de Target Circle, los afortunados ganadores también recibirán una membresía gratuita de un año para el servicio de entrega el mismo día con Shipt de Target. Esta asociación estratégica con Shipt garantiza a los ganadores la conveniencia de recibir sus compras en la puerta de su hogar, lo que agrega un toque adicional de comodidad a la temporada de fiestas.

Target no solo está ofreciendo a sus clientes la oportunidad de ganar emocionantes premios en efectivo, sino que también busca elevar la experiencia de compra durante la temporada de fiestas, brindando beneficios exclusivos a los miembros de Target Circle. Así que, si aún no eres miembro, ¡no pierdas la oportunidad de unirte y participar en este sorteo que promete hacer que tus compras navideñas sean aún más especiales!

