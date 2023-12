Anya Taylor-Joy sufre incómodo momento al utilizar un teléfono Android

Anya Taylor-Joy, reconocida actriz y modelo, ha cosechado éxito en la industria cinematográfica con participaciones destacadas en proyectos como ‘Gambito de Dama’, ‘Nuevos Mutantes’ y ‘El Hombre del Norte’.

Durante la convención CCXP23, la actriz se vio envuelta en una situación incómoda mientras interactuaba con los fans en la alfombra. Siendo accesible, Anya tomó los celulares de los asistentes para tomarse selfies con ellos, pero surgió un problema cuando intentó hacerlo con un dispositivo Android.

El incidente ocurrió cuando, al parecer, Anya no estaba familiarizada con el sistema operativo Android y, al intentar tomar una foto, terminó bloqueando el celular del fan. Aunque el joven intentó explicarle cómo utilizar el dispositivo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que Taylor-Joy volvió a bloquear el celular.

El incidente fue compartido por el joven afectado, quien lamentó perder la oportunidad de tener una foto con Anya Taylor-Joy debido a los problemas técnicos. El video publicado muestra la breve pero cómica lucha tecnológica que se desarrolló durante el intento de selfie.

Cabe destacar que Anya Taylor-Joy desempeñará el papel de Furiosa en la próxima película ambientada en el universo de Mad Max, motivo por el cual asistió a la CCXP para presentar un adelanto de esta nueva producción. La actriz describió la experiencia de filmar la película como estar en “otro mundo” durante los últimos siete meses y expresó la necesidad de reflexionar sobre esta intensa etapa de su carrera.

Anya Taylor-Joy luce vestido traslúcido al estilo braless en Brasil

Anya Taylor-Joy, junto a Chris Hemsworth, se desplazó a Brasil para participar en la Comic-Con Experience (CCXP) y promocionar su próxima película de acción, la precuela de Mad Max: Fury Road, titulada Furiosa, en São Paulo.

La actriz de 27 años captó la atención con un look impresionante de Di Petsa para la colección de primavera de 2024. Vistiendo un conjunto beige de dos piezas, destacó un top corto braless con detalles fruncidos y un solo tirante, combinado con una maxifalda del mismo tono y paneles transparentes asimétricos.

El atuendo revelador enmarcó su abdomen y resaltó su esbelta figura. Completó el look con zapatillas de tacón doradas, pendientes de oro de Tiffany & Co y anillos discretos de cristales preciosos en ambas manos.

A diferencia de otras ocasiones, Anya optó por un maquillaje natural, con una base clara que le dio un efecto de porcelana, labial nude, sombras ligeras y un sutil delineado que acentuó su mirada. Su cabellera rubia platinada, peinada con raya en medio y mechones ondulados asimétricos sobre los hombros, completó el look angelical y etéreo.

Chris Hemsworth, su coprotagonista en la película, contrastó llevando un conjunto totalmente negro, con pantalones de mezclilla, una playera de cuello medio y una camisa de vestir desabotonada y con mangas dobladas. Ambos actores internacionales asistieron al panel de promoción de CCXP 2023, donde se presentaron también películas como Dune: Part II, Godzilla x Kong: The New Empire y Aquaman: The Lost Kingdom.

Hemsworth interpreta a Dementus, un personaje violento y brutal nacido del Yermo, según los detalles compartidos en el panel. La película, que narra la historia de una joven Imperator Furiosa, interpretada por Anya Taylor-Joy, está programada para su estreno mundial el 24 de mayo de 2024, y la promoción ya ha comenzado con la participación en el Comic-Con Experience de Brasil.

Sigue leyendo:

Lanzan primer tráiler de ‘Furiosa’, la nueva película de la saga ‘Mad Max’ con Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy se casa en castillo de Venecia con Malcolm McRae

Anya Taylor-Joy desata opiniones divididas con su vestido de novia “poco convencional”

Anya Taylor-Joy, estrella de la serie “The queen’s gambit”, se habría casado en secreto con el músico Malcolm McRae