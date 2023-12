Divulgan fotos de la escena en donde Derek Rosa, un joven de 13 años, asesinó a su madre en Florida

El pasado mes de octubre se registró un terrible crimen en Hialeah, Florida, cuando Derek Rosa, un joven de apenas 13 años asesinó a su mamá al interior de su domicilio mientras la víctima dormía.

A casi dos meses de ese lamentable hecho, la Oficina del Fiscal estatal de Miami-Dade dio a conocer una serie de fotografías que muestran la escena en donde el estudiante de honor de octavo grado apuñaló a Irina García, de 39 años.

Una de las imágenes muestra a Derek de pie junto a la mujer, quien dormía en su cama. Otra foto muestra a García abrazando a su bebé de 14 días. Cabe señalar que las imágenes fueron tomadas desde el monitor para bebés que se encontraba en la habitación.

Asimismo, la Oficina del Fiscal divulgó otra fotografía que revela el arma homicida, un cuchillo con la punta cortada, además de una selfie que muestra al joven con la mano ensangrentada, la cual le habría enviado a un amigo.

Se declaró no culpable

Después de cometer el crimen, Derek Rosa llamó al 911 para informar que acababa de matar a su madre. Según los informes, le dijo al operador que le envió fotografías a un amigo en línea y le preguntó: “¿Eso es malo?”.

El acusado, quien se declaró no culpable, enfrenta un cargo por asesinato en primer grado por la muerte de su madre, y será juzgado como adulto. La policía aún no ha identificado públicamente el motivo del asesinato, y los familiares del joven dijeron que no tenía antecedentes de enfermedades mentales y que se llevaba bien con su familia.

De acuerdo con el sitio de noticias local WTVJ, se espera que el juez de Miami-Dade, Richard Hersch, decida esta semana sobre una solicitud de los abogados de Rosa para alojarlo en el centro de detención juvenil en lugar de en la cárcel para adultos donde ahora espera juicio.

Los funcionarios carcelarios dijeron a la estación que Rosa se mantiene aislado en la sección juvenil de la cárcel Metro West en Doral junto con otros menores, todos ellos de 16 y 17 años. Sin embargo, no tiene contacto con ellos y sólo interactúa con el personal de la cárcel.

