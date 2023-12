La Cámara votará sobre la investigación de juicio político a Biden la próxima semana

La Cámara de Representantes celebrará una votación formal para autorizar la investigación de juicio político en curso dirigida por los republicanos contra el presidente Joe Biden, anunció el martes su presidente Mike Johnson.

Johnson prometió el martes que realizará una votación en la Cámara para autorizar una investigación formal de juicio político contra el presidente Biden, con la esperanza de darle peso legal a una investigación que ha estado en marcha durante meses pero que hasta ahora no ha logrado probar las afirmaciones de los legisladores republicanos de que Biden aceptó sobornos, según informó The New York Times.

“Se niegan a entregar testigos clave para permitirles testificar porque han sido citados”, afirmó Johnson sobre la administración Biden. “Se están negando a entregar miles de documentos para los Archivos Nacionales. La Cámara no tiene otra opción, si va a cumplir con su responsabilidad constitucional, de adoptar formalmente una investigación de juicio político en el pleno para que cuando las citaciones sean impugnadas en los tribunales podamos Estaremos en la cúspide de nuestra autoridad constitucional”.

El legislador James Comer presidió la primera audiencia de investigación de juicio político a Biden en septiembre. Crédito: Drew Angerer | Getty Images

El portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, en un memorando de la semana pasada, refutó las afirmaciones de que la Casa Blanca esté obstruyendo la investigación.

Sams dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes han tenido acceso a 35,000 páginas de registros financieros, 36 horas de entrevistas a testigos y más.

“Esta votación no es una votación para acusar al presidente Biden”, dijo Johnson en una conferencia de prensa. “Esta es una votación para continuar con la investigación de juicio político, y ese es un paso constitucional necesario. Creo que obtendremos todos los votos que tengamos”.

Johnson dijo el martes que creía que los republicanos obtendrían los votos que necesitan y dijo que los moderados en la conferencia republicana “entienden que esto no es una decisión política”, según ABC News.

“Esta es una decisión legal. Es una decisión constitucional”, dijo Johnson. “En este momento no importa si alguien está a favor o en contra del impeachment. Tenemos que continuar con nuestra responsabilidad legal y de eso se trata únicamente esta votación”.

Otros líderes republicanos, incluido el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, y el líder Tom Emmer, también dijeron a los periodistas que esperan una votación la próxima semana, pero no dieron más detalles sobre qué día se llevará a cabo.

Está previsto que la Cámara entre en receso el 14 de diciembre.

Los legisladores republicanos de la Cámara llevan meses realizando una amplia investigación sobre Biden, buscando pruebas que respalden sus acusaciones de que se benefició de manera corrupta de los negocios de sus familiares en el extranjero y aceptó sobornos.

Hasta la fecha, no han logrado presentar pruebas convincentes que respalden sus afirmaciones.

