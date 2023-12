Ximena Navarrete destapa la razón por la que se negó a dirigir Miss Universo México

A solo unas semanas de haberse anunciado la salida de Lupita Jones como directora de la organización Miss Universo México, Ximena Navarrete rompió el silencio sobre su decisión de no tomar el lugar de su compatriota y expresó sus razones detrás d este hecho. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

La ganadora del certamen Miss Universe 2010 recurrió a una dinámica de “preguntas y respuestas” desde su cuenta oficial en Instagram, donde no tardaron en surgir cuestionamientos sobre el motivo por el que nunca quiso asumir la posición de directora en México, esto a pesar de su antecedente en la franquicia.

Con el carisma que la caracteriza, Ximena Navarrete confesó que si bien la halaga ser considerada para esta posición, su meta nunca ha sido esa.

“Desde que yo gané Miss Universo muchos me han preguntado acerca de esto. Me han preguntado que si quisiera tomarlo, que si hubiera querido se la directora nacional. La verdad es que no. Mi único objetivo siempre fue ganar Miss Universo”, indicó a sus seguidores.

Además, la tapatía argumentó que un cargo de este tipo no solo requiere experiencia, sino de una disponibilidad de tiempo que no posee en este momento de su vida, pues recordemos que recientemente se convirtió en madre por segunda ocasión.

“Si yo tuviera ese puesto, estaría completamente obsesionada con hacer que alguien más gane y no tengo tiempo de eso en este momento. Creo es un trabajo que requiere de muchísima presencia y yo en este momento no puedo hacer este tipo de trabajo, porque estoy haciendo otro tipo de trabajo que también es muy importante“, añadió la ex reina de belleza.

Y es que no podemos olvidar que Ximena Navarrete ha aportado su granito de arena a la competencia al ser juez del certamen en repetidas ocasiones, poniendo sobre la mesa su expertise para encontrar a la ganadora máxima de Miss Universe.

Para finalizar la ola de cuestionamientos, la joven hizo hincapié en su deseo de que todas las participantes de Miss Universo México se mantengan firme sobre su objetivo para seguir ganando concursos y así llegar a obtener la cuarta corona para el país.

