La primera grabación de estudio que hizo Michael Jackson será lanzada el 7 de diciembre

Las grabaciones inéditas que se dan a conocer de Michael Jackson son muy esperadas por sus fans, y ahora las compañías Anotherblock y Recordpool lanzarán un “paquete digital” que incluye la primera grabación que hizo el cantante en un estudio, con la canción “Big Boy”.

Fue el 13 de julio de 1967 cuando el rey del pop y sus hermanos acudieron a un estudio en Chicago (de la pequeña disquera One-derful) para las sesiones, y ahora “Big Boy” estará disponible en formato digital a partir del 7 de diciembre. En la versión estándar también se incluirán tomas de las canciones “My Girl” y “Michael The Lover”.

Habrá también una edición limitada con más contenido; ésta presentará un diseño diferente de portada, fotos y canciones adicionales: “Big Boy (Versión Steeltown)”, “We Don’t Have To Be Over 21 (To Fall In Love)”, “You’ve Changed”, “Tracks Of My Tears”, “Lonely Heart”, “Saturday Night At The Movies”, “Stormy Monday” y “Under the Boardwalk”. Los seguidores de Michael deberán estar al pendiente, ya que las grabaciones estarán disponibles a nivel internacional sólo durante cuatro días.

Cabe mencionar que la canción “Big Boy” fue lanzada en 1968, pero la grabación original fue descubierta en 2009, año en el que Jackson falleció. Parte de las ganancias de este paquete digital estarán destinadas a la Fundación Legacy, en Indiana. Katherine Jackson, madre del cantante, comentó en un comunicado lo siguiente: “Gracias al esfuerzo de Anotherblock, las grabaciones iniciales de nuestra herencia musical realizadas por la familia Jackson encuentran un nuevo ritmo para la era digital. Es un testimonio de que la historia de los Jackson, al igual que nuestra música, sigue siendo atemporal”.

Por otra parte, hace algunos días se estrenó en Showtime y la plataforma Paramount+ el documental “Thriller 40”, que muestra cómo fue grabado el álbum más exitoso de Michael Jackson, lanzado en 1982. Se presentan entrevistas con John Landis, Mark Ronson, Usher y Maxwell, quienes hablan sobre la importancia y trascendencia del disco que generó siete sencillos, entre éstos “Beat It”, “Human Nature”, “Billy Jean” y “The Girl Is Mine”.

