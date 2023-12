Los peligros de las chamarras de invierno y los asientos de seguridad para el auto

Cómo mantener a tu hijo abrigado y seguro

By Emily A. Thomas, PhD

Abrigamos a nuestros hijos para protegernos del clima, pero una chamarra o un abrigo voluminoso y un asiento de seguridad para el automóvil pueden ser una combinación peligrosa.

Existen maneras de transportar a los niños de forma segura en sus sillas para el auto, y al mismo tiempo mantenerlos abrigados durante todo el invierno. A continuación te damos algunos consejos de los expertos del Centro de pruebas de automóviles de CR.

Como regla general, no se deben usar chamarras o abrigos de invierno debajo del arnés del asiento del automóvil, ya que esto puede ocasionar que el arnés quede demasiado suelto y no sea efectivo en caso de un accidente. Aquí tienes una forma sencilla de comprobar si la chamarra de tu hijo es demasiado voluminosa para llevarla puesta debajo del arnés:

Paso 1: Ponle el abrigo a tu hijo, siéntalo en su silla de auto y abrocha el arnés. Ajusta el arnés hasta que ya no puedas agarrar ninguna parte de la correa con tu pulgar y tu dedo índice.

Paso 2: Sin aflojar el arnés para nada, desabróchalo y retira a tu hijo del asiento del auto. Quítale el abrigo, vuelve a sentar a tu hijo en la silla del auto y abrocha las correas del arnés, las cuales deben quedar ajustadas de la misma manera como cuando el niño tenía puesta la chamarra.

Si ahora puedes agarrar o pellizcar con tu pulgar y tu dedo índice algunas partes de la correa, el abrigo es demasiado voluminoso o abultado para usarlo debajo del arnés.

Cómo abrigar a tu hijo de manera segura

Si descubres que la chamarra o el abrigo de tu hijo no se puede llevar de manera segura debajo del arnés, aquí hay algunas cosas que puedes hacer:

Uno de los problemas más comunes con la silla de auto para niños es que el arnés queda demasiado flojo y llevar puesta una chamarra de invierno grande puede ser solo una de las causas.

Es importante que el arnés esté lo suficientemente ajustado para que no puedas agarrar o pellizcar con tu pulgar y dedo índice ninguna parte de la correa. Cualquier espacio adicional en el arnés puede permitir que un niño se mueva hasta el punto de quedar fuera de la protección de la silla de seguridad, incluso corre peligro de salir expulsado durante un accidente.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.