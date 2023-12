Mauricio Sulaimán acepta renuncia de Amanda Serrano al título del CMB, pero critica su decisión

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aceptó la renuncia de Amanda Serrano al título de peso pluma luego de que el organismo se negara a sancionar peleas femeniles de 12 rounds y tres minutos, y criticó que haya tomado la decisión a través de un mensaje en sus redes sociales.

En una entrevista con El Nuevo Día, Sulaimán le deseó mucha suerte a Serrano, pero reiteró que será difícil que el organismo cambie su postura porque no piensa sacrificar la salud y poner en riesgo la integridad física de los peleadores. Agregó que el error está en pensar que es una decisión sexista o de género.

“Es muy lamentable que por redes sociales se tome una decisión así, pero la aceptamos. Ya recibí un mensaje de teléfono de su manejador (Nakisa Bidarian) confirmando que sí deja el título. El señor Jordan Maldonado (entrenador y mánager de Serrano) me mandó un email ayer (lunes) pero no decía que dejaba el título. Después, Amanda hizo la publicación (en redes) y Nakisa lo confirmó con un mensaje, eso ya es oficial”, dijo.

Amanda Serrano es la primera boxeadora nacida en Puerto Rico en convertirse en campeona indiscutida. Foto: Alex Livesey/Getty Images.

“El error está en que esto no es sexista. Esto no es inclusión y esto no es de género o de igualdad. Porque si fuera igualdad nosotros le cobraríamos a las mujeres cuotas de sanción. El Consejo Mundial de Boxeo no le cobra un centavo a la mujer en apoyo al desarrollo del boxeo de mujeres. Esto algo que se está manejando equivocadamente porque no es de igualdad. No es un tema comercial, no es ningún tema, la única razón es cuidar al ser humano”, afirmó.

Cabe destacar que a través de una publicación en su cuenta de Instagram, la pugilista puertorriqueña expresó que no peleará bajo las reglas del CMB porque no quiere darle a ella y a sus compañeras boxeadoras la oportunidad de luchar al igual que los hombres y agradeció a los otros organismos que sí decidieron evolucionar.

“En el futuro si un cuerpo sancionador no quiere darnos a mí y a mis compañeras peleadoras la opción de luchar igual que los hombres, entonces no voy a pelear por ese cuerpo sancionador. El CMB se ha negado a evolucionar el deporte por la igualdad. Así que renunciaré a su título”, escribió.

Amanda Serrano quiere la oportunidad de luchar al igual que los hombres. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

El pasado mes de octubre Serrano hizo historia en el boxeo femenino junto a Danila Ramos al defender su campeonato indiscutido de peso pluma bajo las reglas de un combate masculino: 12 asaltos de tres minutos cada uno. El CMB se opuso a sancionar la pelea porque desde hace años, citando evidencia médica, se ha negado rotundamente a que las mujeres peleen bajo los mismos términos que los hombres.

Amanda Serrano, de 36 años, subió por última vez al ring el pasado mes de octubre y venció a Danila Ramos por decisión unánime en un duelo histórico. La puertorriqueña cuenta con un récord de 46 victorias, 30 por la vía rápida, así como 2 derrotas y un empate.

