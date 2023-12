No te preocupas al usar la función NameDrop de Apple. Es segura y conveniente.

Algunos departamentos de policía dicen que NameDrop hace que sea demasiado fácil compartir información de contacto con otros usuarios de iPhone y Apple Watch, pero los riesgos son mínimos.

La nueva función NameDrop de Apple cuenta con salvaguardias que permiten intercambiar información de contacto de forma segura con otros usuarios de iPhone y Apple Watch.

By Courtney Lindwall

La nueva función NameDrop de Apple permite a los usuarios de iPhone y Apple Watch compartir fácilmente información de contacto con solo acercar los teléfonos o relojes. Lanzada en las últimas actualizaciones del sistema operativo (iOS 17.1 y WatchOS 10.1), NameDrop ha desatado un aluvión de inquietudes, e incluso advertencias oficiales de departamentos de policía locales, sobre posibles riesgos de seguridad. ¿Podría un desconocido colocar su teléfono cerca de ti y robar tu información de contacto?

La respuesta corta es no, no hay motivo real para preocuparse. Aunque nunca es mala idea ser precavido en lo que respecta a la privacidad digital, Apple ha incorporado funciones de protección que dificultan que un desconocido envíe o que obtenga información de contacto sin tu consentimiento. A continuación, te explicamos cómo funciona NameDrop, cómo utilizar la función de forma segura y cómo desactivarla por completo, si lo prefieres.

¿Cómo funciona NameDrop?

Primero, un tutorial rápido. Para intercambiar información de contacto con otro iPhone, acerca los teléfonos, apenas unos centímetros separados en la parte superior, y espera a que aparezca un efecto de ondulación en las pantallas. A partir de ahí, una notificación te preguntará si quieres compartir tu número de teléfono o tu correo electrónico. Selecciona Compartir (Share) o, si prefieres aceptar información, pero no darla, Solo recibir (Receive Only). Una vez cargados los datos, pulsa Hecho (Done) en la esquina superior izquierda de la pantalla. Listo. Red de contactos en segundos.

Hay algunos requisitos para que NameDrop funcione. Ambas personas deben tener un iPhone actualizado a iOS 17.1 o un Watch actualizado a watchOS 10.1. La función funciona con cualquier iPhone que pueda ejecutar el último sistema operativo, pero solo con determinados modelos de Apple Watch (Ultra, Serie 7 y posteriores, y SE de segunda generación). Además, ambos deben haber iniciado sesión en iCloud con la función NameDrop activada. Está activada por default cuando actualizas a la última versión del sistema operativo.

Piensa en NameDrop como una extensión de AirDrop, la conocida función de Apple que te permite compartir fácilmente fotos y videos con dispositivos cercanos. NameDrop requiere que actives la función. Con NameDrop, basta con acercar dos dispositivos Apple para compartir información de contacto.

De hecho, AirDrop puede comportarse ahora más como NameDrop. Puedes ir a compartir una foto o un video, seleccionar AirDrop y autorizar la transferencia simplemente acercando tu iPhone a otro iPhone con AirDrop, siempre que esa persona esté en tus contactos. Las imágenes compartidas se transferirán automáticamente a su galería de fotos.

¿Es segura la función NameDrop de Apple?

Sí, y te explicamos por qué. Tienes que elegir activamente compartir para la información de contacto con otro dispositivo seleccionando manualmente Compartir (Share) o Solo recibir (Receive Only). No basta con colocar dos teléfonos uno al lado del otro para completar la transferencia. Así que no, los desconocidos no pueden robar tu información caminando a tu lado, colocando un teléfono junto al tuyo en un restaurante o sosteniendo un Apple Watch cerca del tuyo en un lugar concurrido.

Los dos dispositivos también tienen que estar muy cerca, apenas a centímetros de distancia, durante unos instantes. (Al igual que Apple Pay, la tecnología utiliza comunicación de campo cercano, o NFC, no bluetooth ni WiFi). Si los teléfonos se alejan, el proceso de NameDrop se detiene automáticamente. Lo mismo ocurre al deslizar el dedo hacia arriba sin aceptar compartir información.

Como otra capa de protección, tu dispositivo también tiene que estar desbloqueado mediante una contraseña o un escáner biométrico para activar NameDrop. El proceso se detiene si bloqueas tu teléfono mientras compartes. Si tu iPhone no tiene una contraseña configurada, hazlo ahora. Es una de las formas más eficaces de mantener todos tus datos seguros.

Por supuesto, siempre es bueno ser prudente a la hora de compartir información de contacto con otras personas, un consejo que merece la pena repetir a los niños y jóvenes con celulares.

Cómo desactivar NameDrop

Si quieres estar más tranquilo, puedes desactivar por completo NameDrop. Ve a Ajustes (Settings) en el teléfono, luego General > AirDrop y desactiva la opción Acercar dispositivos (Bringing Devices Together). La configuración NameDrop en tu iPhone también se reflejará en tu Apple Watch.

Si eres reacio a actualizar a iOS 17.1 porque te preocupa NameDrop, recuerda que las actualizaciones suelen abordar nuevas amenazas de seguridad. Es mejor actualizar y desactivar la función que retrasar la actualización por completo.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.