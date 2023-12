Película sobre Amy Winehouse se estrena en el Reino Unido en abril de 2024

Casi un año de silencio rodeó el anticipado biopic de Amy Winehouse, la talentosa cantante que dejó un vacío en la música a una edad temprana. La espera finalmente concluye el 12 de abril de 2024, con el lanzamiento en cines de “Back to Black”, una producción de Studiocanal que narra la vida de la artista. Sin embargo, aquellos fuera del Reino Unido deberán aguardar unos días adicionales para disfrutar de esta retrospectiva cinematográfica.

La noticia del proyecto resurgió en enero de 2023 con la revelación de que la reconocida cineasta y artista visual Sam Taylor-Johnson asumiría la dirección y producción ejecutiva. La destacada actriz Marisa Abela, conocida por su papel en “Industry”, fue seleccionada para encarnar a Winehouse. Aunque las primeras imágenes de Abela en el papel no fueron totalmente convincentes, la segunda instantánea ofrece una perspectiva más prometedora.

La película, que se titula “Back to Black”, tiene como objetivo presentar la historia del ícono musical Amy Winehouse. La fecha de estreno en el Reino Unido es el 12 de abril de 2024, mientras que las fechas internacionales se anunciarán próximamente. El filme se centra en la extraordinaria creatividad y honestidad que caracterizaron la carrera de Winehouse, desde sus inicios en Camden High Street en los años 90 hasta su reconocimiento global, y finalmente, su retorno.

Amy Winehouse, considerada una de las mayores artistas contemporáneas, vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo y sigue acumulando más de 80 millones de reproducciones mensuales. Su álbum de 2006, “Back To Black”, la catapultó a la fama, otorgándole cinco premios Grammy, incluyendo Grabación del Año y Canción del Año por el icónico sencillo “Rehab”.

Sam Taylor-Johnson, la directora, comparte su conexión personal con Winehouse, recordando su experiencia en el animado barrio de Camden en Londres. Expresa su emoción y honor al llevar la historia de Amy al cine y destaca la responsabilidad de plasmar adecuadamente su legado, trabajando en colaboración con el guionista Matt Greenhalgh.

“Back to Black” promete sumergir al público en el viaje de Amy Winehouse, explorando su perspectiva única detrás del espejo de la celebridad. Taylor-Johnson enfatiza su compromiso de crear una película perdurable, que capture la esencia de la artista y sea apreciada por generaciones venideras. La anticipación crece a medida que la fecha de estreno se acerca, prometiendo una experiencia cinematográfica inolvidable para los amantes de la música y los admiradores de la inigualable Amy Winehouse.

Amy Winehouse y las revelaciones desde sus diarios

El 14 de septiembre, Amy Winehouse, la talentosa cantante británica, habría celebrado su 40º cumpleaños si no hubiera partido prematuramente el 23 de julio de 2011 a los 27 años. Su voz, conocida por éxitos como “Back to Black” y “Rehab”, se apagó, y un tribunal londinense dictaminó su muerte como “accidental” debido a un consumo excesivo de alcohol. Más de 12 años después, sus padres, Mitch y Janis, comparten fragmentos de los diarios de Amy en The Telegraph, buscando comprender mejor su hija en esta ocasión especial.

Los padres de Winehouse revelan anécdotas desde la infancia de la cantante, destacando su personalidad única y su deseo constante de ser el centro de atención. Los escritos íntimos de Winehouse, ahora públicos, confirman su consciencia desde la adolescencia de destacar entre la multitud y su disfrute por ello.

El álbum de recortes de Winehouse, que actualizaba constantemente durante sus años escolares, reflejaba su descontento con la escuela y su devoción por películas, musicales, novelas y música. Los padres relatan que, desde joven, la artista mostraba un interés particular por el jazz, el blues y el soul, influenciada por su abuela Cynthia y el ambiente musical en su hogar.

