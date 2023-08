Nuevas Revelaciones en el Libro, ‘Amy Winehouse: In Her Words’

Los escritos personales de Amy Winehouse, junto con mensajes, cartas manuscritas, letras de canciones y fotografías, conforman un nuevo libro titulado “Amy Winehouse: In Her Words”, el cual será lanzado al mercado por la editorial Harper Collins el próximo 31 de agosto.

El nuevo libro, cuyo precio será de alrededor de 38 dólares, destinará sus fondos a la Fundación que lleva el nombre de la cantante. En sus páginas se recogen algunos de los sueños y ambiciones que la artista tenía cuando era una estudiante de apenas 16 años.

Dentro de estos objetivos revelados en la publicación, Winehouse, quien trágicamente falleció a los 27 años en 2011, expresaba su deseo de tener una casa en South Beach (Miami), poseer “300 pares de zapatos”, lucir un “pelo fabuloso” y parecía estar más interesada en convertirse en actriz que en cantante.

Asimismo, Winehouse compartía su deseo de colaborar con Michael Madsen y Steve Buscemi, y de participar en una película en la que pudiera lucir “fea”.

El libro no solo incluye fotografías familiares, entradas de sus diarios personales, cartas y letras de sus canciones, sino que también arroja luz sobre diversos aspectos de la corta aunque intensa vida de la cantante.

De acuerdo con el periódico británico The Guardian, el legado musical de Winehouse es relativamente reducido, con la posibilidad de escuchar todas las canciones que creó la artista en menos de dos horas.

“Amy Winehouse: In Her Words” es un producto oficialmente autorizado que busca arrojar luz sobre la carrera de la cantante mediante fotografías y manuscritos, incluyendo trabajos escolares, letras de canciones y extractos de su diario personal.

El libro también hace referencia a las “adicciones” de Winehouse, y algunas de las notas registradas en la publicación apuntan a sus problemas alimenticios (tras su fallecimiento, su hermano Alex admitió que la bulimia la había afectado).

Aunque el libro no menciona directamente a su ex marido, Blake Fielder-Civil, con quien tuvo una relación tumultuosa, sí aborda la idea de una “relación desafortunada”.

En uno de los fragmentos de su diario, la cantante se autodenomina “la loca de la clase” y confiesa que le agrada ser “ruidosa” y “fanfarrona” con los demás.

Revelan foto inédita de Winehouse tras 12 años de su muerte

A pesar de que la belleza de Amy Winehouse siempre estuvo fuera de cuestionamiento, ya que era un elemento que ella misma resaltaba en las portadas de sus discos y en sus videos musicales, una nueva fotografía está sorprendiendo a los internautas.

La imagen de Amy que sus seguidores tenían en mente mostraba su característico peinado alto, ojos delineados y sus distintivos tatuajes en brazos y torso. No obstante, esta reciente foto presenta a Winehouse luciendo un suéter que podría ser de una institución educativa, tal vez incluso extraída de un anuario escolar.

La partida prematura de esta talentosa artista dejó un vacío significativo en la escena musical mundial. Durante la mayor parte de su carrera, Winehouse fue considerada una de las grandes figuras de la música, colaborando con numerosos artistas.

Uno de sus éxitos más notables y reconocidos a nivel global fue el cover de la famosa canción “Valerie”, en colaboración con Mark Ronson. Para muchos, esta versión superó incluso a la original de The Zutons, quienes lanzaron esta memorable canción en 2006.

Además de este logro, canciones icónicas de Amy Winehouse como “Back to Black”, “Our Day Will Come”, “Body and Soul” junto a Tony Bennett, “Stronger Than Me” y “What Is About Men”, siguen acumulando miles de reproducciones en plataformas de streaming.

Amy Winehouse se sumó a la triste lista del “Club de los 27” al perder la vida a esa misma edad el 23 de julio de 2011. Su partida dejó un profundo vacío en su círculo familiar, sus amigos y todos aquellos que habían encontrado una conexión a través de su música.

