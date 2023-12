Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 7 al 13 de diciembre

Fiestas navideñas salvajes

La fiesta Jungle Bells, en el Zoológico de San Diego (2920 Zoo Dr., San Diego), está de regreso. Decoraciones navideñas, música en vivo, malabaristas en varios puntos del parque, un menú especial de esta temporada y vistas de la vida silvestre, esperan a los visitantes a este popular zoológico. Además se puede disfrutar del espectáculo de luces en 3d, Aurora, el Holiday Forest de Northern Frontier —un bosque iluminado con luces—, y ver a Santa Claus y a los personajes del parque: Dr. Harry Lion, el oso polar Churchill, el Koala Sydney y otros. Del sábado al 1 de enero. Boletos desde $59. Informes zoo.sandiegozoo.org.

Foto: San Diego Zoo

Cierre de exhibición

La exhibición In the Belly of the Serpent, del artista Star Feliz, llegará a su fin y el público está invitado a la ceremonia de clausura. El evento tendrá lugar en el LA State Historic Park (1245 N. Spring St., Los Angeles) y se invita a los asistentes a que lleven sus propios martillos para quitar el “veneno” de la panza de la serpiente (se trata de una escultura). Participa la banda de música Priestusssy. Viernes 2 a 4 pm. Evento gratuito. Informes lastatehistoricpark.org.

Coro navideño

El Master Chorale de Los Ángeles presentará Navidad Nuestra: December in the Americas, un programa que incluye canciones navideñas en honor a las tradiciones de Argentina, Venezuela, Puerto Rico, Cuba y Estados Unidos. El show presenta también el estreno mundial de “Navidad lluviosa”, del tenor, compositor y arreglista cubano, Ernesto Herrera. Tendrá lugar en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) y se incluirán temas como “El tren para Belén” y “Three Christmas Motets”. Domingo 7 pm. Boletos desde $55. Informes lamasterchorale.org.

Gemas en el NHM

La exhibición 100 Carats: Icons of the Gem World en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) abrirá sus puertas con el Jonker I Diamond como pieza central, la piedra cortada más grande. Se muestran más de dos docenas de gemas de varias partes del mundo nunca antes mostradas al público. Del viernes al 21 de abril. Boletos desde $7. Informes nhm.org.

Foto: NHMLA

Teatro familiar

Dog Man: The Musical está basado en la exitosa serie de libros de Dav Pilkey, y comenzó sus presentaciones en el teatro Kirk Douglas (9820 Washington Blvd., Culver City). Esta producción sigue las crónicas de Dog Man, quien con cabeza de perro y cuerpo de policía, adora luchar contra el crimen y al mismo tiempo morder los muebles. En la obra tratará de salvar a la ciudad de Flippy el pez y atrapar a Petey, el gato más malvado del mundo. Termina el 7 de enero. Boletos desde $35. Informes centertheatregroup.org.

Foto: Craig Schwartz

Circo navideño

Por primera vez en Los Angeles, se presentará Santa’s Circus, una experiencia teatral de navidad que durante 90 minutos mezcla acrobacias, comedia, danza, gimnasia, magia y más, todo bajo el techo del teatro Montalbán (1615 Vine St., Los Angeles). Las familias podrán tomarse fotos con Santa y los niños podrán escribir una carta con los juguetes que quieren para navidad. Del viernes al 23 de diciembre. Boletos desde $37. Informes santascircusexperience.com.

Foto: Santa’s Circus

Nueva exhibición

La nueva exhibición Reclaiming El Camino: Native Resistance in the Missions and Beyond, del museo Autry (4700 Western Heritage Way, Los Angeles), busca educar a los californianos acerca del potencial de la vida de los indígenas, los esfuerzos para borrarlos y su resistencia a renunciar a sus conexiones con la tierra, su cultura y sus comunidades. Del sábado al 27 de enero. Boletos desde $8. Informes theautry.org.

Foto: Autry Museum

Concierto de jazz

Music & Design: Mid-Century Venezuela es un concierto de jazz en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) que celebra la exhibición Alfredo Boulton: Looking at Venezuela (1928–1978). El cuarteto de jazz latino, liderado por el músico Aaron Serfaty, interpretará música venezolana de mediados del siglo 20. Después, los curadores Jorge Rivas Pérez e Idurre Alonso hablarán del uso de Boulton de las tradiciones modernas e históricas de la mitad del siglo 20 en el diseño de su casa en Pampatar, en la Isla Margarita. Sábado 3 a 5 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.