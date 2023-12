Karen Bass, un año como alcaldesa de LA: ¿Ha cumplido sus promesas?

En anticipación a su primer año como alcaldesa de Los Ángeles el 12 de diciembre, Karen Bass emprendió un tour de una semana para destacar los logros que ha tenido en materia de desamparo, seguridad, negocios y servicios municipales.

Pero realmente ha cumplido con sus promesas de campaña con reducir la crisis del desamparo, abatir la inseguridad y dar alivio a las familias de inquilinos que aún no se recuperan del impacto de covid-19 y siguen retrasadas en el pago de la renta.

Recordemos que el primer día de su gobierno declaró el estado de emergencia en torno a la crisis del desamparo, y estableció que la atención a ese problema sería prácticamente la prioridad principal en la ciudad de Los Ángeles

Según estadísticas reveladas por la Autoridad de Servicios para los Desamparados de Los Ángeles (LAHSA), entre 2022 y 2023 hubo un incremento de 10% en el número de personas sin hogar, lo que arrojaba que tenemos 46,260 desamparados en la ciudad.

De acuerdo a la oficina de la alcaldesa Bass, hasta el 30 de noviembre, habían sacado de las calles y dado techo de manera provisional a poco más de 21,000 angelinos.

¿Significa esto que el desamparo se ha reducido a la mitad en Los Ángeles? La Opinión está a la espera de una respuesta por parte de la oficina de prensa de la alcaldesa Bass.

“Continuaremos nuestro trabajo como una ciudad unificada, uniendo brazos con nuestros aliados para traer dentro a tantos angelinos como sea posible, y conectarlos con los servicios y apoyo. Es un nuevo día para Los Ángeles y el ímpetu no parará”, dijo la alcaldesa en un comunicado.

Su oficina precisó que 1,951 angelinos han recibido un hogar temporal por parte de la Iniciativa Inside Safe; 1332 han sido colocados en pequeñas viviendas;1,398 han sido llevados a unidades temporales bajo el programa Homekey; 2934 fueron puestos en un hogar puente (bridge); a 1,977 les dieron vivienda provisional bajo el programa Roadmap Interim Housing; 4088 fueron colocados en albergues; y en 2,243 en vivienda de transición del Departamento de Salud Mental.

Mel Tillekeratne, cofundador y director de la organización no lucrativa Homelessness California (DBA The Shower of Hope), dijo que ante una tarea casi imposible como son las personas sin hogar, la alcaldesa Bass hasta ahora ha tomado la iniciativa de acelerar la construcción de viviendas de apoyo, así como de conseguir más dólares con el gobierno federal.

“Para el próximo año y en adelante, tiene que trabajar para detener cualquier obstrucción a la construcción de viviendas de apoyo, permanentes y de transición como lo que está sucediendo en Venice”.

Pero además dijo que tiene que controlar a las ciudades vecinas en el condado para crear una asociación entre varias ciudades y condados.

“Eso abordaría la falta de vivienda en su conjunto y no el enfoque dividido y falto de liderazgo que actualmente es una de las razones por las que no estamos viendo ningún progreso en abordar el desamparo en el condado”.

Algunos de los esfuerzos de la alcaldesa han estado enfocados en medidas controversiales como la adquisición del Hotel Mayfair para proveer 294 unidades de vivienda provisional a los desamparados. Además mantienen contratos con 39 moteles que agregan 923 habitantes temporales para los sin hogar.

Chamba Sánchez, profesor de ciencias políticas de los colegios comunitarios de Los Ángeles, dijo que la alcaldesa Bass tiene la energía y la visión para resolver los problemas.

Sin embargo, consideró que no tiene los medios o un plan para alcanzar esa visión.

“Escuché que a cerca de 21,000 les han dado un hogar. Necesito ver los detalles: colocar a la gente en hoteles no es una solución a largo plazo. Ella necesita identificar gente talentosa y traerlos a su administración. Rara es la persona que trabaje para su administración que no haya trabajado con ella en el pasado”.

Enfatizó que necesitamos gente con nuevas ideas. “Cuando manejo en Los Ángeles, no veo un progreso visible con relación a hace un año en términos de desamparo”.

Además hizo ver que el crimen ha aumentado en las comunidades donde viven los latinos.

“Con frecuencia escuchamos que los vendedores ambulantes son robados, y ella difícilmente habla de eso. Espero que haga un mejor papel este año que viene. La Ciudad de Los Ángeles necesita una visión más agresiva y un plan de acción factible”.

Después de la graduación de nuevos agentes para el Departamento de Policía de Los Ángeles, la alcaldesa Bass dijo que en Los Ángeles, hay un descenso en el crimen violento, en particular de 15% en los homicidios, comparado con el año pasado.

“Mi trabajo número uno es mantener a los angelinos seguros. Durante mi primer año, hemos tomado acciones urgentes para atender las contrataciones en el LAPD y la crisis de retención de policías, así como he invertido en acercamientos comunitarios que atiendan el crimen”.

Indicó que hay mucho trabajo por hacer porque muchos angelinos no se sienten seguros. “Juntos vamos a continuar poniendo en marcha un acercamiento amplio a la seguridad pública”.

Fue revelado que la alcaldesa destinó $15.7 millones del estado para apoyar los esfuerzos del Departamento de Policía de Los Ángeles para combatir el crimen al comercio, que de acuerdo a sus números ha decaído 57% desde el establecimiento del Equipo de Robo a los Negocios por parte del LAPD.

El exdetective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Moisés Castillo estuvo en desacuerdo con los números de la alcaldesa Bass.

Dijo que en materia de seguridad, la alcaldesa Bass nos ha fallado porque no ha podido contratar y retener a los oficiales para evitar que se jubilen o renuncien.

“Los policías actuales no se sienten apoyados por la alcaldesa Bass ni por el jefe Moore. Hoy tenemos menos de 9,000 policías cuando necesitamos más de 10,000. Eso hace que los tiempos de respuesta a los llamados de la gente puedan tardar hasta dos horas porque no hay suficientes oficiales”, dijo.

En cuanto a la presumida reducción del crimen, el detective retirado dudó de esas cifras.

“No sé cómo los están marcando, pero lo que vemos en la vida diaria es que están subiendo los crímenes. Recientemente tuvimos tiroteos en San Pedro y Wilmington que mataron a gente inocente; luego tuvimos a un hombre que salió en libertad condicional y mató a cinco personas; y acaban de detener a un asesinó serial que asesinó a varias personas sin hogar, pero se cree que puedan ser más sus víctimas”.

Castillo consideró que a cualquiera que se le pregunte en la calle si estamos mejor en seguridad, van a decir que no.

“También la gente se ha cansado de reportar porque piensa que la policía no va a hacer nada”.

Con relación al tema de los inquilinos, Silvia González, organizadora de la

Alliance of Californians for Community Empowerment-Los Angeles (ACCE) que aboga por los derechos de los inquilinos, dijo que la alcaldesa sí ha apoyado a los inquilinos.

“Prueba de ello es la creación del programa We are Los Ángeles que provee a los inquilinos recursos sobre sus derechos y les da referencia de los servicios legales dónde los pueden ayudar”.

Añade que eso habla muy bien de la alcaldesa, además de que dijo siempre ha estado dispuesta a escucharlos. “Todavía haste este año tuvimos ayuda para la renta, aunque ese programa ya se acabó en la Ciudad de Los Ángeles”.