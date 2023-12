La banda musical Tierra Sagrada suspendió shows en México tras el secuestro de uno de sus miembros

El crimen organizado es un mal que avanza sin control en México, y las extorsiones a comerciantes y empresarios es una de las actividades más lucrativas para los delincuentes, aunque también algunos artistas han sido víctimas de este delito, como ocurrió recientemente con la banda musical Tierra Sagrada luego de sufrir el secuestro de uno de sus integrantes.

Los hechos orillaron al conjunto que interpreta el género regional mexicano a cancelar una serie de shows que tenía programados en varios estados del país: Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz. La decisión fue comunicada por Arturo Valdez Osuna, “El Pollo”, líder de la banda, mediante un video.

En la grabación difundida en redes sociales, “El Pollo” comenzó agradeciendo a las personas que les han brindado apoyo, mencionó los estados donde suspenderán sus presentaciones y dijo que tendrían que restringir su agenda en esos sitios “con todo el dolor de su corazón”, pues gracias a su público se han mantenido.

Agregó que su chofer fue secuestrado y los delincuentes lo obligaron a grabar un video en el que acusó a Tierra Sagrada de lavar dinero, además como rescate le pidieron el pago de 30 conciertos como “derecho de piso”. “Quieren cobrar lo que no tienen derecho de tener”, indicó.

“No podemos poner la integridad de nuestros músicos y personal en manos de estas personas, son gente que ataca por las sombras, peligrosa”, dijo al explicar la razón de su decisión. Consideró que en este tipo de extorsiones hay varios empresarios involucrados y que se deben tomar cartas en el asunto.

En el mismo comunicado explicó que el chofer ya fue liberado y se encuentra bien, por lo que decidieron hacer público el incidente.

Con desesperación dijo que no sabe a qué autoridad recurrir, dijo que no se puede seguir así, “cómo voy a cancelar mi agenda solo porque una persona quiere tomar el dinero de mi familia”. El músico espera que esta decisión no sea definitiva, pues “ni lo bueno ni lo malo dura para siempre”.

Otro ataque a la banda Tierra Sagrada

“Nos balacearon un camión antes”, dijo el líder de la banda en el reciente video difundido. Sus dichos hacen referencia a un hecho ocurrido el 16 de octubre de 2022, cuando el camión de Tierra Sagrada fue atacado en un tramo carretero de Tlaxiaco, Oaxaca.

De acuerdo con medios como el diario El Universal, aquel incidente dejó un músico herido, quien sufrió cortaduras por los cristales de las ventanas que se rompieron tras el impacto de las balas.

La banda Tierra Sagrada es originaria de Mazatlán, Sinaloa, y cuenta con éxitos como “La buena y la mala”, “Permíteme” y “Provócame”, entre otros.

Sigue leyendo:

– Atacan camioneta de Fuerza Regida, grupo musical con corridos dedicados al Cártel de Sinaloa y al CJNG.

– Delincuentes balean el camión de la Banda Los Recoditos mientras viajaban a CDMX.