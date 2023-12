Nikkole Teja celebró su posible regreso a la Liga MX tras dedicarse al contenido para adultos

La Liga MX Femenil ha sido uno de los torneos que más rápido ha agarrado auge en los últimos años, pero pese a eso varias jugadoras se han alejado por diversos motivos.

Una de las jugadoras que se alejó de las filas de la liga femenil fue la estadounidense Nikkole Teja, que en el pasado torneo perteneció a la organización de las Centellas del Necaxa. Actualmente, Teja se dedicaba a la publicación de sus fotografías sensuales en OnlyFans, plataforma en la que adquirió una enorme popularidad.

La jugadora estadounidense después de quedarse sin equipo tomó la decisión de tomar rumbo en el mundo del OnlyFans. En las últimas horas, se ha conocido que se encuentra muy cerca de volver a incorporarse a un equipo de la Liga MX Femenil y en esta ocasión sería para el Puebla Femenil.

Esto se puede deber a que cuando abrió su cuenta en la plataforma para contenido de adultos recibió una muy buena respuesta de sus aficionados, pero tiempo después comenzaron las fuertes críticas hacia ella por el contenido que publicaba, pese a no ser desnudos burdos o pornografía.

Camino de Nikkole Teja

Nikkole Teja, de 24 años de edad, nació en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Su primera experiencia en la Liga Mexicana Femenil fue en el Torneo Clausura 2022 con el equipo Necaxa, donde estuvo hasta junio del 2023.

Muchas de las informaciones que se saben es que la jugadora regresará para el Torneo Apertura 2024 con el Puebla Femenil para retomar su carrera como jugadora profesional.

Su cuenta de OnlyFans fue creada debido a que en ese momento quedó como agente libre, pero después de tener tanto éxito con su página azul tuvo un bajón de seguidores motivado a las diversas críticas que recibió.

Nikkole Teja responde a las críticas

Nikkole Teja desde que abrió su cuenta de OnlyFans siempre se ha convertido en el centro de las críticas de los internautas y seguidores del fútbol femenil, todas las críticas han sido generadas por el contenido que publica en la plataforma.

“Me importa una mierda lo que quieras. Esta es mi página y en la descripción dice ‘fotos artísticas’, no desnudos ni porno, así que vete a la mierda por pensar que puedes pagar 300 pesos y poseerme”, dijo la jugadora.

Teja comentó en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, que no tolerará ninguna falta de respeto hacia ella y que las personas que no les guste su contenido pueden dejar de seguirla.

“¿No te gustan las cosas que publico? No me sigas. Y no, no es porque ahora tenga OnlyFans. Estas cosas siempre pasaron. Publicaba una historia de mi cena y recibía comentarios: ‘por eso tu equipo perdía, porque estás gorda’. Publicaba haciendo ejercicio y me decían que necesito entrenar en el campo de juego. Publicaba entrenando en el campo de juego y me decían que me dedicara al modelaje”, dijo la jugadora en la red social.

Sigue leyendo: