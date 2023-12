Trump advierte que será un dictador y campaña de Biden lanza alertas

El expresidente Donald Trump reconoció que sería un dictador, al menos por un día, pero a decir de la campaña del presidente Joe Biden, el comentario del republicano debería preocupar.

“Donald Trump está prometiendo, a diestra y siniestra, gobernar como un dictador desde el primer día y ni uno solo de los gritos que escuchamos esta noche [el miércoles] en el escenario del debate fue para condenarlo”, dijo Maca Casado, portavoz de la campaña de reelección del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

Agregó que los aspirantes republicanos volvieron a destacar sus posturas extremas en diversos temas, indicando que es igual a la agenda MAGA del expresidente Trump.

“Cada uno de los candidatos abrazó esta noche, una vez más, el extremismo MAGA de Donald Trump que define al Partido Republicano de 2024. Esta es la conclusión: si no puedes defender nuestra democracia, no puedes liderarla”, agregó Casado.

Sin embargo, en el cuarto debate presidencial republicano, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie fue el único que criticó a Trump y señaló que sus contrincantes parecen tener miedo de hacerlo.

“Cuando vas y dices la verdad sobre alguien que es un dictador, un matón, que se ha lanzado contra todo el mundo […] entonces entiendo por qué estos tres son tímidos a la hora de decir algo al respecto”, dijo Christie. “Tal vez sea porque tienen aspiraciones para el futuro; tal vez esas aspiraciones futuras sean ahora o tal vez dentro de cuatro años. Pero el punto del asunto es que es necesario decir la verdad”.

Incluso Christie comparó a Trump con “Voldemort”, el villano de la serie de libros y películas Harry Potter, ya que ni Ron DeSantis, ni Nikki Haley, ni Vivek Ramaswamy dicen su nombre, como en Harry Potter.

“Tengo a estos tres tipos que parecen competir con Voldemort: ‘El que no debería ser nombrado'”, dijo burlón Christie.

En el cuarto debate presidencial republicano, Chris Christie (izquierda) criticó a sus rivales de no querer mencionar a Trump. Crédito: Justin Sullivan | Getty Images

La preocupación sobre inmigrantes

El expresidente Trump dijo que sería dictador “por un día”, cuando cerraría la frontera con México y promovería la extracción de petróleo.

“Quiero cerrar la frontera y quiero perforar, perforar, perforar”, dijo Trump en una entrevista en Fox News.

Días antes, Trump ya había señalado que endurecería su política migratoria con deportaciones masivas, la cancelación de ciudadanía por nacimiento y la creación de campos de concentración para retener a no ciudadanos, lo que desató preocupaciones de organizaciones que trabajan con inmigrantes.

“Esta agenda parece sacada directamente del manual del dictador, donde el debido proceso y la decencia común son sólo una nota a pie de página”, criticó Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora ejecutiva del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados (LIRS) a mediados de noviembre. “Lo que están diseñando pasaría por alto al Congreso, porque la campaña de Trump sabe que no hay apoyo popular para el tipo de represión autoritaria que estaría aplicando”.

Tras su comentario sobre ser dictador, varios medios incluidos The New York Times, The Washington Post y The Atlantic, indicaron que las expresiones de Trump eran preocupantes.

“Trump parece más enojado, desesperado y peligroso para la democracia al estilo estadounidense que en su primer mandato. Pero el hilo conductor que emerge es mucho más antiguo: ha glorificado la violencia política y hablado con admiración de los autócratas durante décadas”, escribieron Charlie Savage, Jonathan Swan and Maggie Haberman en el Times.